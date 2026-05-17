Miha Guštin - Gušti je postal častni meščan (Suzy)

Nekateri ljudje napišejo uspešnice, Miha Guštin - Gušti je skozi desetletja ustvaril glasbeno podlago Ljubljane. Zato plaketa častnega meščana zanj ne deluje kot protokolarna formalnost, ampak skoraj kot logično nadaljevanje njegove zgodbe. Dejstvo je, da velja za enega redkih glasbenikov, ki zna hkrati pesniti, muzicirati in prepevati tako, kot da pesmi niso nastale za množice, temveč za enega samega človeka pod odrom.

Ob njem pa je že dolgo njegova najbolj usklajena zasedba – družina. Žena Chantal je postala mnogo več kot življenjska sopotnica. Danes skrbi za moževe nastope in ob vseh zadolžitvah edina natanko ve, kam je Gušti založil telefon ali besedilo. V njuni sproščeni dinamiki je nekaj izjemno simpatičnega: ona organizira kaos, on iz njega piše pesmi.

Zanimivo je, da se Gušti nikoli ni zares izpostavljal kot glasbeni zvezdnik. Raje je prevzel vlogo mojstra iz ozadja, ki napiše stavek, ob katerem se nekdo zaljubi, pobota ali spomni mladosti. In prav zato mu Ljubljana ni namenila le priznanja. Vrnila mu je del vsega, kar ji on daje že toliko časa.