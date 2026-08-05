Miha Hočevar se vrača z novim celovečercem Skriti ljudje (Suzy)

Eden najbolj priljubljenih slovenskih filmskih ustvarjalcev je po uspešni festivalski poti doma in v tujini dočakal premiero svojega najnovejšega celovečerca Skriti ljudje. Film so predpremierno predvajali na Ljubljanskem gradu v okviru prireditve Film pod zvezdami, v redno distribucijo po slovenskih kinematografih pa prihaja 8. oktobra. Svojo pot je sicer začel s svetovno premiero na mednarodnem filmskem festivalu v Reykjaviku in v zadnjih mesecih kot prva slovensko-islandska koprodukcija v Hočevarjevi režiji pritegnil pozornost občinstva in strokovne javnosti. Dodatna potrditev kakovosti je bila vesna za najboljšo glavno moško vlogo, ki jo je za upodobitev skrivnostnega Siga prejel islandski igralec Ólafur Darri Ólafsson.

Hočevar v filmu pripoveduje zgodbo o nepričakovanem prijateljstvu med Gutijem, ločencem, ki ga igra Blaž Šef, in Sigom, tujcem brez spomina. Njuno iskanje identitete in nove življenjske smeri prepleta s toplino, humorjem ter prepoznavnim občutkom za male človeške zgodbe, ki so zaznamovale že njegove uspešnice Jebiga, Gremo mi po svoje in Gremo mi po svoje 2. »Želel sem posneti film o ljudeh, ki so nekoliko zašli, vendar še niso izgubili možnosti, da spet najdejo pravo smer,« pravi režiser.