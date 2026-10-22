Miha Kavčič: živi po svojih pravilih (Suzy)

Pot ga je najprej vodila v Ljubljano, nato v London, kjer je zadnjih šest let raziskoval, razvijal in izpopolnjeval umetniški izraz. Posebno mesto je našel na alternativni klubski sceni, kjer so fetiši, temačna estetika in nenavadne podobe pogosto le druga stran nežnosti, svobode in brezpogojnega sprejemanja. Nekoč član skupine Sestre, pozneje tekmovalec resničnostnega šova Kmetija ima neposreden odnos do življenja. Na instagramu si je ustvaril uspešen profil z množico sledilcev in objav. Nato so mu nepridipravi vdrli v račun in ga ukradli. Za nekaj časa se je umaknil z družabnih omrežij, a se ob selitvi v tujino vrnil v digitalni svet in začel znova. Iskreno in na svoj način je začel graditi novo spletno skupnost.

OBJAVE: 143

SLEDILCI: 8.466

SLEDI: 1.038

S Salome sta že večkrat združila moči, nazadnje pri organizaciji nepozabne zabave Odyssey v ljubljanskem klubu K4.

Enega od vrhuncev kariere je doživel kot član skupine Sestre na Magnificovem božičnem koncertu v razprodanih Stožicah.

Do estetskih posegov nima zadržkov.

S svojo vpadljivo podobo vzbuja pozornost na vsakem koraku, najraje v družbi najboljših prijateljic Tine in Peaches.

Pot od dečka do odločnega umetnika je bila polna zahtevnih preizkušenj.

To je le ena od njegovih ekstravagantnih podob.

V zasebnem življenju je ljubeč sin in brat ter najbolj zabaven stric na svetu.

Estetika, ki jemlje dih.

Sprehodil se je celo po znameniti rdeči preprogi filmskega festivala v Cannesu.