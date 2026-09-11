Mina in Peter Prevc sta bila videti kot z razglednice (Suzy)

Zakonca Prevc sta dokazala, da se človek lahko po športni karieri še vedno znajde na stopničkah, le v povsem drugačni opravi. Peter je nekoč letel po skakalnicah, osvajal globuse in strašil konkurenco, zdaj očitno obvlada še disciplino, kako blesteti v tradicionalni podobi. Pri tem mu zvesto pomaga žena Mina. Nedavno sta v eni naših najbolj prepoznavnih narodnih noš blestela v poljskih Zakopanah, kjer je zlati orel gostoval na poslovilni zabavi velikega poljskega skakalca Kamila Stocha. Pravilo večera je bilo preprosto: vsak naj pride v narodni noši svoje države. Naša predstavnika sta ga vzela skrajno resno in bila videti, kot da sta prispela naravnost z gorenjskega koledarja. Peter nam je zaupal, da je bil večer poln lepih spominov, družbo sta mu med drugim delala še Severin Freund in Anže Lanišek. Ta je imel manjšo težavo, ker slovenske noše ni imel s seboj, zato mu je Stoch posodil kar poljsko. Če bo šlo tako naprej, bi lahko ustanovili kar mednarodno folklorno skupino smučarskih skakalcev.

Športnikom se narodne noše prav lepo podajo.