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Minilo je sto let od rojstva največje hollywoodske ikone: Marilyn Monroe je zaznamovala petdeseta leta (Suzy)

Čeprav je od njene smrti minilo več kot šest desetletij, njeni filmi in karizma še vedno navdušujejo.
Elsie Marina – Princ in plesalka (1957).

Elsie Marina – Princ in plesalka (1957).

Lorelei Lee – Moški imajo raje plavolaske (1953). 

Lorelei Lee – Moški imajo raje plavolaske (1953). 

Angela Phinlay – Asfaltna džungla (1950). 

Angela Phinlay – Asfaltna džungla (1950). 

Nell Forbes – Ne trkaj (1952).

Nell Forbes – Ne trkaj (1952).

Pola Debevoise – Kako omožiti milijonarja (1953).

Pola Debevoise – Kako omožiti milijonarja (1953).

Kay Weston – Reka brez povratka (1954). 

Kay Weston – Reka brez povratka (1954). 

Dekle – Sedem let skomin (1955).

Dekle – Sedem let skomin (1955).

Cherie – Avtobusna postaja (1956).

Cherie – Avtobusna postaja (1956).

Sugar Kane – Nekateri so za vroče (1959).

Sugar Kane – Nekateri so za vroče (1959).

Roslyn Taber – Neprilagojeni (1961).

Roslyn Taber – Neprilagojeni (1961).

Elsie Marina – Princ in plesalka (1957).
Lorelei Lee – Moški imajo raje plavolaske (1953). 
Angela Phinlay – Asfaltna džungla (1950). 
Nell Forbes – Ne trkaj (1952).
Pola Debevoise – Kako omožiti milijonarja (1953).
Kay Weston – Reka brez povratka (1954). 
Dekle – Sedem let skomin (1955).
Cherie – Avtobusna postaja (1956).
Sugar Kane – Nekateri so za vroče (1959).
Roslyn Taber – Neprilagojeni (1961).
T. K., Foto Profimedia
 9. 6. 2026 | 09:25
5:34
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Čeprav je umrla pred več kot pestdesetimi leti, ostaja ena največjih ikon hollywoodske zgodovine. Če bi še živela, bi 1. junija praznovala sto let. Za mnoge je bila le blondinka z nalezljivim nasmehom in izrazito karizmo, ki je zaznamovala petdeseta leta prejšnjega stoletja, a njen igralski talent je bil pogosto veliko širši od stereotipnih vlog, ki jih je dobivala. V številnih filmih je dokazala, da zna združevati komedijo, čustveno ranljivost in zapeljivost v edinstveno filmsko prisotnost, zasebno je nosila travme, bolečino in veliko ljubezen do umetnosti. Zato smo zbrali nekaj njenih največjih vlog.

Lorelei Lee – Moški imajo raje plavolaske (1953). 
Lorelei Lee – Moški imajo raje plavolaske (1953). 

Lorelei Lee – Moški imajo raje plavolaske (1953)

V tem muzikalu je odigrala eno najbolj prepoznavnih vlog ter upodobila privlačno in duhovito pevko, ki dobro razume moč svojega šarma. Film je postal svetovno znan predvsem zaradi legendarne pesmi Diamonds Are a Girl's Best Friend. V vlogi je združila humor, eleganco in samozavest, zaradi česar je postala simbol hollywoodskega glamurja. Kritiki so pohvalili njeno pristnost in občutek za komedijo. Ta vloga velja za enega ključnih trenutkov njene kariere.

Angela Phinlay – Asfaltna džungla (1950). 
Angela Phinlay – Asfaltna džungla (1950). 

Angela Phinlay – Asfaltna džungla (1950)

To je eden prvih filmov, ki ji je prinesel večjo pozornost Hollywooda. Čeprav njena vloga ni bila velika, je izstopala. Igrala je mlado ljubico ostarelega odvetnika. Film velja za pomemben kriminalni noir svojega časa. Monroe je pritegnila pogled kamere že v kratkih prizorih. Producenti in režiserji so po filmu hitro opazili njen potencial. Ta nastop je odprl vrata njeni zvezdniški karieri.

Nell Forbes – Ne trkaj (1952).
Nell Forbes – Ne trkaj (1952).

Nell Forbes – Ne trkaj (1952)

V psihološkem trilerju je presenetila občinstvo z veliko temnejšo vlogo. Igrala je čustveno nestabilno varuško in lik upodobila tako dobro, da daje občutke tesnobe, osamljenosti in psihološke napetosti. Kritiki so bili presenečeni nad njeno resnostjo in intenzivnostjo. Film sicer ni dosegel velikega komercialnega uspeha, a je pozneje pridobil kultni status.

Pola Debevoise – Kako omožiti milijonarja (1953).
Pola Debevoise – Kako omožiti milijonarja (1953).

Pola Debevoise – Kako omožiti milijonarja (1953)

V uspešni komediji je nastopila z Lauren Bacall in Betty Grable. Igrala je nekoliko naivno manekenko, ki išče bogatega moža. Lik prinaša veliko zabavnih trenutkov, predvsem zaradi njenega slabega vida in nerodnosti. Marilyn je znala stereotip neumne blondinke obrniti v inteligentno komično predstavo. Film je bil eden največjih kinematografskih hitov svojega časa.

Kay Weston – Reka brez povratka (1954). 
Kay Weston – Reka brez povratka (1954). 

Kay Weston – Reka brez povratka (1954)

V vesternu je igrala pevko v bolj pustolovskem in dramatičnem okolju, kot so ga bili gledalci vajeni. Ob njej je nastopil Robert Mitchum. Vlogo je obogatila z občutkom nežnosti in notranje moči. Film vsebuje tudi več glasbenih nastopov, ki so poudarili njen pevski talent.

Dekle – Sedem let skomin (1955).
Dekle – Sedem let skomin (1955).

Dekle – Sedem let skomin (1955)

Ta uspešnica je svetu podarila eno najbolj slavnih filmskih podob vseh časov – Marilyn nad prezračevalnim jaškom podzemne železnice v beli obleki. V filmu igra skrivnostno in privlačno sosedo, ki prebudi fantazije poročenega moškega. Liku je vdihnila lahkotnost, humor in igrivost. Prav zaradi te vloge je njena podoba postala globalni simbol zapeljivosti petdesetih let. Podoba iz tega filma še danes ostaja ena najbolj prepoznavnih v zgodovini popularne kulture.

Cherie – Avtobusna postaja (1956).
Cherie – Avtobusna postaja (1956).

Cherie – Avtobusna postaja (1956)

Film velja za eno njenih najbolj podcenjenih vlog. Igrala je pevko, ki sanja o boljšem življenju in pobegu iz težkega okolja. Za vlogo je študirala pri igralskem pedagogu Leeju Strasbergu in poskušala ustvariti bolj realistično interpretacijo. Za nastop je prejela nominacijo za zlati globus.

Elsie Marina – Princ in plesalka (1957).
Elsie Marina – Princ in plesalka (1957).

Elsie Marina – Princ in plesalka (1957)

V romantični komediji je igrala ob britanski igralski legendi Laurenceu Olivieru, in sicer ameriško plesalko, ki očara evropskega princa. Želela je dokazati, da zmore igrati zahtevnejše in bolj prefinjene like. Njena interpretacija je bila bolj umirjena in subtilna kot v prejšnjih komedijah.

Sugar Kane – Nekateri so za vroče (1959).
Sugar Kane – Nekateri so za vroče (1959).

Sugar Kane – Nekateri so za vroče (1959)

Film velja za eno najboljših filmskih komedij vseh časov. V njem je igrala pevko, ki se nehote znajde v nenavadnem ljubezenskem zapletu. Ob njej sta nastopila Tony Curtis in Jack Lemmon, s katerima je ustvarila nepozabno dinamiko. Njena interpretacija je bila nežna, zabavna in čustveno iskrena. Čeprav je snemanje spremljalo veliko težav, je rezultat postal filmska klasika.

Roslyn Taber – Neprilagojeni (1961).
Roslyn Taber – Neprilagojeni (1961).

Roslyn Taber – Neprilagojeni (1961)

V filmu je pokazala svojo najbolj dramatično plat. Upodobila je občutljivo žensko, ki išče smisel in pripadnost v svetu osamljenih moških. Film je napisal dramatik Arthur Miller, ki je bil tedaj njen mož. Ob njej sta nastopila tudi Clark Gable in Montgomery Clift. Film danes velja za eno najpomembnejših ameriških dram šestdesetih let. Mnogi ga vidijo kot simbolični konec zlate dobe Hollywooda.

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