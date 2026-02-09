  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SAMOREFLEKSIJA

Mir pokaže, kdo sva (Suzy)

Velikokrat slišimo, da je malo drame dobro za odnos. Toda resnica je drugačna.
Jana Pristovšek, svetovalka za osebni razvoj in medosebne odnose
Jana Pristovšek, svetovalka za osebni razvoj in medosebne odnose
Jana Pristovšek, Foto: Dejan Javornik
 9. 2. 2026 | 21:00
4:20
A+A-

Drama izčrpava, prepiri ranijo in strast se v boju izgubi. V odnosu ni privlačno vpitje, loputanje z vrati, odhajanje in negotovost, temveč mir, v katerem se oba počutita varno in slišano. Kljub temu marsikdo misli, da z glasnim prepirom dokazuje, da mu je mar. Da se strast meri po tem, kako hitro se razjezimo in kako burno se potem spravimo.

Drama je nepomemben hrup

Drama se zdi kot začimba odnosa, brez nje naj bi bilo dolgočasno. Nenormalno in mlačno. A v resnici je drama le hrup, ki zakrije tisto, kar je res pomembno. »Mar mi je zate, zato te nočem raniti. Hočem te videti, slišati, razumeti, sprejeti.« Prepiri, ki se ponavljajo, niso dokaz ljubezni, temveč dokaz nerazrešenih ran. Ko drama postane stalnica, se odnos spremeni v boj, pri čemer ni več topline, zaupanja in varnosti, ampak osamljenost, strah ter negotovost.

Umetnost zdravega prepira

Prepiri so del vsakega odnosa. Razlika je v tem, ali se prepiramo, da bi zmagali, ali da bi se razumeli. Zdrav oziroma varen prepir pomeni, da znaš povedati, s čim se ne strinjaš, kaj vidiš drugače, kako si želiš rešiti situacijo v dobro obeh in brez poniževanja. Tak prepir ni konec ljubezni, ampak priložnost, da se še bolj povežemo. Končni rezultat takega prepira so mir, večje zaupanje in povezanost.

Ljubosumje ni ljubezen

Ljubosumje pogosto enačimo z ljubeznijo. Pogosto slišimo: »Če je ljubosumen, pomeni, da mu je mar.« A ljubosumje ni dokaz ljubezni, temveč dokaz strahu in negotovosti. Ljubezen daje svobodo, ljubosumje jo jemlje. Ljubezen zaupa, ljubosumje nadzoruje. Besede »Si moja?« lahko pomenijo nežnost in izraz ljubezni, ali so mišljene kot posesivnost, ki duši, omejuje ter nadzoruje. Ljubezen ne sme biti veriga, temveč odnos, v katerem oba lahko dihata.

S kodo SUZY bralci dobijo 25-odstotni popust na knjige in video- in avdiovsebine na spletni strani www.slisana.si.

Strah pred dolgočasjem

Veliko ljudi se boji, da je miren odnos nezanimiv in brez dame ni iskrice. Mir ni dolgočasen. Pomeni, da se lahko sprostimo brez nenehne napetosti in strahu, da bo vsak trenutek eksplodiralo. Strast se v miru izrazi skozi nežnost, iskren pogovor in dotik, ki ni obremenjen z jezo.

Poglobimo se drug v drugega

Ko drama izgine, se lahko pojavi občutek praznine. Kot bi nam zmanjkalo tem za pogovor in adrenalina, ki je prej polnil odnos. Ta praznina ni znak, da je ljubezen umrla, ampak priložnost, da jo napolnimo z nečim novim. Napetost nadomestimo z radovednostjo, prepir s skupnim ustvarjanjem, dramo zamenjajmo s humorjem, igrivostjo in načrtovanjem prihodnosti.

Najpomembneje je, da se partnerja zanimata drug za drugega. Da se ne nehata spraševati, kdo je oseba, s katero živita, kaj jo veseli ali navdihuje, kako doživlja njiju in svet. Ljubezen raste, ko jo hranimo z zanimanjem, toplino in pozornostjo. Če se poglobimo v notranji svet drugega, ni mir nikoli praznina, temveč polnost in dvojina.

Mir omogoča pristno bližino

Ljubezen brez drame ni dolgočasna, temveč osvobajajoča. Ko se naučimo prepirati brez ran in damo prednost miru pred dramo, odkrijemo, da nam mir omogoča resnično bližino. Kadar nam je oseba, za katero trdimo, da jo ljubimo, res pomembna, se odnos poglobi in postane trden. Do tega pridemo z zavedanjem, da je obvladovanje čustev ključno. Dejanja in besede imajo veliko moč, poznejše opravičilo morda ne zaceli ran. In prav zato je mir bolj privlačen in strasten kot vsak prepir.

Več iz teme

odnosisamorefleksijanasvet
ZADNJE NOVICE
21:45
Lifestyle  |  Astro
ODNOSI

Spoštovanje ne pomeni podrejanja: kako postaviti meje brez krivde

Ko začutimo, od kod prihajamo, vemo, kam gremo. Ohranimo dobro, postavimo mejo slabemu.
9. 2. 2026 | 21:45
21:18
Novice  |  Svet
LETA 1999

Viktor Orban zavrnil ameriškega predsednika: V nasprotnem primeru bi bili »do vratu v vojni« (VIDEO)

Madžarski premier je nagovoril zbrane na srečanju stranke Fidesz.
9. 2. 2026 | 21:18
21:00
Bulvar  |  Suzy
SAMOREFLEKSIJA

Mir pokaže, kdo sva (Suzy)

Velikokrat slišimo, da je malo drame dobro za odnos. Toda resnica je drugačna.
9. 2. 2026 | 21:00
20:32
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROŽNJE Z OROŽJEM

Med nujno intervencijo fizično napadel reševalce in jim grozil s puško

Ekipa nujne medicinske pomoči je bila na intervencijo napotena zaradi prijave poskusa samomora.
Kaja Grozina9. 2. 2026 | 20:32
20:00
Lifestyle  |  Stil
ASTROLOŠKA NAPOVED

Tedenski horoskop od 10. do 16. februarja: To znamenje naj le prisluhne uravnoteženemu partnerju

Za marsikatero znamenje bo teden ljubezni lep, nekateri pa naj bodo pozorni na raztreščenost in zmedenost.
9. 2. 2026 | 20:00
19:51
Bulvar  |  Domači trači
INTERVJU KMETIJA 2026

Izpadla tekmovalka Lana o sporu z Nušo: »Zjokala sem se v lesenem dixiju«

Po porazu v areni je odkrito spregovorila o odnosih na posestvu, pritiskih v skupini in neenakih izhodiščih.
Kaja Grozina9. 2. 2026 | 19:51

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki