Miran in Anita Rudan: Najina zimska pravljica (Suzy)

PRAZNIKI

Avtor najlepšega božičnega besedila je s srčno izbranko ustvaril svojo praznično idilo.

December je mesec, ko je več na odru kot doma, zato je izkoristil priložnost, da v objemu ljubezni naniza nekaj nepozabnih zimskih utrinkov. Pokukali smo v zakulisje nastajanja spominskega albuma, ki diši po snegu, novoletni smrečici in radosti družinskih praznikov. »Spominjam se, da praznikov ni bilo brez snega, starši so dvigali čaše, občutila se je povezanost in povsod je vladal nalezljivi optimizem.« »Anita je rekla: 'Dragi, mar veš, da sploh nimava nobenih kičastih fotografij z novoletnimi motivi?' To je bila odlična motivacija, da se odpraviva v okrašen studio,« nam veselo pove dobro ...