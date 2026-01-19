  • Delo d.o.o.
DRUŽINA JE VSE

Miran in Slavica Rudan: mama ima vedno prav (Suzy)

Ona je zame naredila ogromno, sedaj je čas, da ji vrnem vso skrb ter pozornost, o mami pravi Rudan.
Mama je njegova najstarejša zaveznica.
Mama je njegova najstarejša zaveznica.
T. M., Foto: osebni arhiv/Instagram
 19. 1. 2026 | 14:25
A+A-

Lahko bi mu rekli, da je pravi mamin sinček, kar bi Miranu Rudanu laskalo. Strašno je navezan na svojo ljubečo Slavico, ki jo pri 93 letih redno obiskuje vsak teden, čeprav se mora do nje pripeljati z drugega konca Slovenije. »Nobena razdalja ni prevelika, da bi jo objel. Ona je zame naredila ogromno, sedaj je čas, da ji vrnem vso skrb ter pozornost. Hkrati je še vedno polna uporabnih nasvetov, zato ji med prvimi zavrtim nove skladbe, da poda svoj komentar. Doslej se ni še nikoli zmotila, in če je rekla, da bo uspešnica, se je tako tudi zgodilo,« nam zaupa pevec, ko se je vrnil iz Dolenjske. Izvedeli smo še, da je za najnovejšo stvaritev z naslovom Hočem te mama že dala zeleno luč, kar je odlična popotnica.

Miran RudanSlavica Rudandružinamama in singlasba
