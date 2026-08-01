Miran Rudan praznuje 18 let ljubezni z 21 let mlajšo partnerico (Suzy)

Miran Rudan je zaslužen za nekaj največjih slovenskih uspešnic, ki opevajo ljubezen, a zdi se, da najlepšo ljubezensko zgodbo živi prav doma. Pevec in njegova 21 let mlajša partnerica Anita, ki je pred kratkim praznovala okroglih 40 let, sta nam­reč obeležila že polnoletnost svojega razmerja. Pomembno obletnico sta proslavila v Benetkah, Miran pa je ob tej priložnosti objavil ganljiv zapis: »18 let. Ne popolnih, ampak najinih … in prav zato neprecenljivih.«

Z Anito imata dva sinova. Nino se je rodil leta 2010, Nik dve leti pozneje. Pevec ne skriva, da mu družina pomeni vse na svetu, Anita pa ni le njegova življenjska sopotnica, temveč tudi največja podpornica in desna roka pri številnih zasebnih in poslovnih odločitvah. S skupnimi objavami na družbenih omrežjih dokazujeta, da njuna zveza tudi po skoraj dveh desetletjih ostaja trdna in polna medsebojnega spoštovanja, zaljubljenca pa povezujejo zaupanje, predanost in občutek, da sta kljub vsem preizkušnjam drug ob drugem našla pravi dom.