  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MEH NA MAH

MLada glasbenica Eva Kovačič: zven harmonike jo spravi v dobro voljo (Suzy)

Odraščala je ob 12 let starejši sestri Moniki, ki je zapisana narodnozabavni glasbi od mladih nog. Sama te zvrsti določeno obdobje sploh ni mogla poslušati, zdaj je že pet let pevka ansambla Vražji muzikanti. Vse bolj se uveljavlja tudi kot solistka.
Eva Kovačič je glasbena pedagoginja in pevka Vražjih muzikantov.

Eva Kovačič je glasbena pedagoginja in pevka Vražjih muzikantov.

S sestro Moniko sta veliki zaupnici.

S sestro Moniko sta veliki zaupnici.

Za svojo dušo posname tudi kakšno lastno skladbo.

Za svojo dušo posname tudi kakšno lastno skladbo.

Vražji muzikanti so jo vzeli za svojo.

Vražji muzikanti so jo vzeli za svojo.

Naravnost obožuje mačke.

Naravnost obožuje mačke.

Eva Kovačič je glasbena pedagoginja in pevka Vražjih muzikantov.
S sestro Moniko sta veliki zaupnici.
Za svojo dušo posname tudi kakšno lastno skladbo.
Vražji muzikanti so jo vzeli za svojo.
Naravnost obožuje mačke.
Mojca Marot, Foto: Blaž Vidovič, osebni arhiv
 25. 11. 2025 | 06:00
3:33
A+A-

Mlada glasbenica z Dolenjske Eva Kovačič je pred kratkim posnela čustveno pesem z naslovom Hvala ti, ki jo je poklonila očetu, ki se je nedavno soočil z zahtevno življenjsko preizkušnjo. To je že njena tretja avtorska skladba, po prvih dveh Tiha voda in Papir. Poleg tega, da glasbo poučuje, pet let poje v ansamblu Vražji muzikanti. »S fanti se počutim odlično, saj smo res prava ekipa. Sama uživam v vsem, kar počnemo. Najlepše je, ko vidiš, da ljudje pod odrom uživajo, pojejo in plešejo, kadar mi igramo. Včasih me moti vožnja domov po končanih nastopih, sploh pozno ponoči. Velikokrat se vozim sama, zato sem že razmišljala, da bi si omislila osebnega šoferja. To bi bilo sanjsko,« se smeji.

Vsak nastop ima svoj čar in izzive. Fizično so najbolj naporne veselice, saj je treba imeti zanje veliko energije. Malce lažje so poroke, ker so vmes govori, presenečenja, plesi, a so čustveno in organizacijsko zahtevnejše. »Oboje pa mi je všeč in povsod uživam,« pravi pevka, ki jo ljudje pogosto imenujejo 'vražja Eva', kar je niti malo ne moti. »Nasprotno, lep je občutek, da te ljudje prepoznajo po glasu ali imenu. Prav tako radi poslušajo Vražje muzikante moji učenci v šoli. Včasih mi kdo reče, da je slišal našo pesem po radiu ali jo je kdo vrtel na ves glas. To mi veliko pomeni, ne le meni, tudi fantom,« pravi.

Za svojo dušo posname tudi kakšno lastno skladbo.
Za svojo dušo posname tudi kakšno lastno skladbo.
Občasno sodeluje še z drugimi ansambli, a zadnje čase manj, saj je za Vražjimi pestra sezona. »Če imam vikend prost, si ga rada vzamem zase. Priznam, da sem komu kdaj že rekla ne, a če lahko, z veseljem pomagam. Pred kratkim sem priskočila na pomoč sestri Moniki, ker je njihova pevka zbolela. Vem, kako je, če ostaneš brez glasu, zato sem z veseljem stopila na oder,« pove. Malce jo spravimo v zadrego, ko jo pobaramo, katera je njena najljubša pesem. »Vse so mi ljube, vsaka ima svojo zgodbo, zato težko izberem eno. Sem pa vesela, kadar lahko zapojem tudi lastne pesmi. Za zdaj le tri, a je občutek, ko poješ nekaj svojega, poseben,« prizna simpatična Dolenjka.

Kljub temu se ji ob harmoniki usta vselej raztegnejo v nasmeh. »Harmonika ima neverjetno moč, ki v hipu dvigne razpoloženje in pričara domačnost. Brez nje si težko predstavljam našo glasbo.« Zadnje čase ima malo prostega časa, če ga ima, ga najraje preživi z domačimi. »Rada sem doma, kjer velikokrat skupaj kaj zapojemo, kaj dobrega pojemo, spijemo kavico in poklepetamo. Rada grem na kakšen sprehod ali pogledam dober film. Zadala sem si, da se bom več ukvarjala s športom, in priznam, da mi to za zdaj kar dobro uspeva. Če je čas, greva s fantom Domnom na kakšen izlet, ki ga ne načrtujeva vnaprej, ali se crkljam z našimi mucami,« sklene pogovor.

Vražji muzikanti so jo vzeli za svojo.
Vražji muzikanti so jo vzeli za svojo.

S sestro Moniko sta veliki zaupnici.
S sestro Moniko sta veliki zaupnici.

Naravnost obožuje mačke.
Naravnost obožuje mačke.

Več iz teme

Eva Kovačičnarodnozabavna glasbaglasbaharmonikaSuzymeh na mah
ZADNJE NOVICE
06:15
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Na Stamford Bridgeu veliki derbi in Slavko Vinčić

Drevi prve tekme 5. kroga v nogometni ligi prvakov. Kar nekaj velikanom močno gori pod nogami.
Gorazd Nejedly25. 11. 2025 | 06:15
06:00
Bulvar  |  Suzy
MEH NA MAH

MLada glasbenica Eva Kovačič: zven harmonike jo spravi v dobro voljo (Suzy)

Odraščala je ob 12 let starejši sestri Moniki, ki je zapisana narodnozabavni glasbi od mladih nog. Sama te zvrsti določeno obdobje sploh ni mogla poslušati, zdaj je že pet let pevka ansambla Vražji muzikanti. Vse bolj se uveljavlja tudi kot solistka.
25. 11. 2025 | 06:00
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Ste med njimi: največ genijev se rodi v teh astroloških znakih

Vsako astrološko znamenje ima svoje prednosti in posebne talente, vendar se med nekaterimi znaki presenetljivo pogosto rojevajo izjemno nadarjeni posamezniki.
25. 11. 2025 | 06:00
05:54
Novice  |  Kronika  |  Doma
PESTRO

Pijanemu mladoletniku so zasegli kombi

Krški policisti so imeli konec tedna obilo dela. Začelo se je v petek nekaj po poldnevu.
25. 11. 2025 | 05:54
05:44
Novice  |  Svet
SLOVO

Umrla je pionirka slow fooada

Skye Gyngell je bila prva avstralska dobitnica Michelinove zvezdice. Kuhala je za Nigello Lawson, Madonno in Guya Ritchieja.
25. 11. 2025 | 05:44
05:29
Bulvar  |  Glasba in film
40 LET

Na koncertu vzklikali ime pokojne Šerbi. Klinči: »Šerbi je bila naš sonček. Bila je ena in edina«

Halo Tivoli so preplavile slovenske zastave, žur je bil nepozaben.
Mojca Marot25. 11. 2025 | 05:29

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Ali veste, kaj vam dviguje račun? (video)

Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
1. 11. 2025 | 14:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
INOVACIJE

Od walkmana do 3D-tiska: kako so nas spremenile zadnje tri dekade

Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRA ZGODBA

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
24. 11. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Finančna svoboda – cilj, ki ga lahko dosežemo s potrpežljivostjo

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Ste se kdaj vprašali, zakaj so tako priljubljeni?

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNA POKOJNINA

Decembra je čas za popravni izpit

Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
1. 11. 2025 | 12:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
Avtomobilizem

Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Kako plačati manj davka

Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 15:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Idealna rešitev vendarle obstaja

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
OBRATI

Spoznajte zvezdo prihodnosti

Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 14:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki