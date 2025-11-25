MLada glasbenica Eva Kovačič: zven harmonike jo spravi v dobro voljo (Suzy)

Mlada glasbenica z Dolenjske Eva Kovačič je pred kratkim posnela čustveno pesem z naslovom Hvala ti, ki jo je poklonila očetu, ki se je nedavno soočil z zahtevno življenjsko preizkušnjo. To je že njena tretja avtorska skladba, po prvih dveh Tiha voda in Papir. Poleg tega, da glasbo poučuje, pet let poje v ansamblu Vražji muzikanti. »S fanti se počutim odlično, saj smo res prava ekipa. Sama uživam v vsem, kar počnemo. Najlepše je, ko vidiš, da ljudje pod odrom uživajo, pojejo in plešejo, kadar mi igramo. Včasih me moti vožnja domov po končanih nastopih, sploh pozno ponoči. Velikokrat se vozim sama, zato sem že razmišljala, da bi si omislila osebnega šoferja. To bi bilo sanjsko,« se smeji.

Vsak nastop ima svoj čar in izzive. Fizično so najbolj naporne veselice, saj je treba imeti zanje veliko energije. Malce lažje so poroke, ker so vmes govori, presenečenja, plesi, a so čustveno in organizacijsko zahtevnejše. »Oboje pa mi je všeč in povsod uživam,« pravi pevka, ki jo ljudje pogosto imenujejo 'vražja Eva', kar je niti malo ne moti. »Nasprotno, lep je občutek, da te ljudje prepoznajo po glasu ali imenu. Prav tako radi poslušajo Vražje muzikante moji učenci v šoli. Včasih mi kdo reče, da je slišal našo pesem po radiu ali jo je kdo vrtel na ves glas. To mi veliko pomeni, ne le meni, tudi fantom,« pravi.

Za svojo dušo posname tudi kakšno lastno skladbo.

Občasno sodeluje še z drugimi ansambli, a zadnje čase manj, saj je za Vražjimi pestra sezona. »Če imam vikend prost, si ga rada vzamem zase. Priznam, da sem komu kdaj že rekla ne, a če lahko, z veseljem pomagam. Pred kratkim sem priskočila na pomoč sestri, ker je njihova pevka zbolela. Vem, kako je, če ostaneš brez glasu, zato sem z veseljem stopila na oder,« pove. Malce jo spravimo v zadrego, ko jo pobaramo, katera je njena najljubša pesem. »Vse so mi ljube, vsaka ima svojo zgodbo, zato težko izberem eno. Sem pa vesela, kadar lahko zapojem tudi lastne pesmi. Za zdaj le tri, a je občutek, ko poješ nekaj svojega, poseben,« prizna simpatična Dolenjka.

Kljub temu se ji ob harmoniki usta vselej raztegnejo v nasmeh. »Harmonika ima neverjetno moč, ki v hipu dvigne razpoloženje in pričara domačnost. Brez nje si težko predstavljam našo glasbo.« Zadnje čase ima malo prostega časa, če ga ima, ga najraje preživi z domačimi. »Rada sem doma, kjer velikokrat skupaj kaj zapojemo, kaj dobrega pojemo, spijemo kavico in poklepetamo. Rada grem na kakšen sprehod ali pogledam dober film. Zadala sem si, da se bom več ukvarjala s športom, in priznam, da mi to za zdaj kar dobro uspeva. Če je čas, greva s fantom Domnom na kakšen izlet, ki ga ne načrtujeva vnaprej, ali se crkljam z našimi mucami,« sklene pogovor.

Vražji muzikanti so jo vzeli za svojo.

S sestro Moniko sta veliki zaupnici.