Mlada glasbenica se je vrnila: ustavila jo je osebna izguba (Suzy)

Na domačo glasbeno sceno se je po daljšem ustvarjalnem premoru vrnila Anabel – še bolj iskrena in umetniško dozorela. Njen novi singel April ni le pesem, temveč čustvena zgodba, ki seže tja, kjer smo najbolj ranljivi. Govori o izgubi, tihih trenutkih, ko ostaneš sam s spomini, deževnih dneh, ki v nas prebudijo več, kot bi si želeli priznati. V zadnjih letih se je mlada glasbenica umaknila iz javnosti – ne, ker bi zmanjkalo navdiha, temveč ker je življenje zahtevalo svoj prostor. Osebna izguba jo je ustavila, a ji hkrati odprla nova vrata – pot k sebi. Prav ta notranja preobrazba danes jasno odmeva v njenem glasu.

Namesto energičnega pop-rocka, po katerem smo jo poznali, zdaj stopa v mehkejši, akustični izraz. Njena glasba diha, pušča prostor besedam in občutkom, da pridejo do izraza – brez odvečnega blišča, a z izrazito iskrenostjo. Tudi vizualno je Anabel drugačna. Prepoznavno plavolaso podobo so zamenjali nežni rožnati odtenki, ki subtilno simbolizirajo nov začetek – krhek, a hkrati pogumen.