Mlada igralka iz uspešnice Belo se pere na devetdeset: Bronja mi je spremenila življenje (Suzy)

LEA COK

»Spoznala sem, da se morajo možgani naučiti biti v neugodju več kot 25 minut, da sprejmejo nelagodje in se spremeni stanje zavesti.«

Od filmskega festivala v Sarajevu je mlado igralko iz Cerknice, ki je že od polnoletnosti samostojna in na svojem, skoraj nemogoče ujeti. »Lepo je biti središče pozornosti in na rdečih preprogah, vendar je za tem ogromno trdega in nevidnega dela. Tudi pri uspehih se pokažejo pravi prijatelji, tako kot takrat, ko si na dnu. Pred premierami filma Belo se pere na devetdeset so mi prijateljice povedale, da so zame njihove omare vedno široko odprte, saj sem v novembru potrebovala vsaj 14 različnih kombinacij, tako da sem bila vsak večer odeta v eno od svojih ljubih prijateljic,« pove Lea, ki je ...