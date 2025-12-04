Mlada pisateljica Tara Kesar: nič ne ustavi njenega žarka upanja (Suzy)

NEZNANSKO RADOVEDNA

V časih, ko mnogi mladi tarnajo, da se ne da, da ni možnosti in priložnosti, za 16-letno dijakinjo ljubljanske Gimnazije Vič dnevi nimajo dovolj ur, toliko stvari jo zanima.

Navdušeno bere, letos je začela trenirati taekwondo in balet, dela vozniški izpit, igra flavto in klarinet, aktivno sodeluje pri različnih interesnih dejavnostih v sklopu gimnazije in tekoče govori angleško. Pa ne samo govori, tudi piše v angleščini. Nedavno je izdala svoj prvenec z naslovom Silver Lining. Gre za napet mladinski misterij, napisan v angleščini, ki je v celoti plod njene domišljije. Neznansko radovedna Tara Kesar je zadnja leta strastno prebirala angleško literaturo za mlade, med njimi je največ posegala po napetih knjigah z misteriji in fantazijo ter se letos spomladi lotila ...