Mlada pisateljica Tara Kesar: nič ne ustavi njenega žarka upanja (Suzy)
V časih, ko mnogi mladi tarnajo, da se ne da, da ni možnosti in priložnosti, za 16-letno dijakinjo ljubljanske Gimnazije Vič dnevi nimajo dovolj ur, toliko stvari jo zanima.
V družini so zdaj kar trije pisatelji: poleg Kamenka in Alenke je zdaj začela pisati še Tara.
S. R., Foto: osebni arhiv
4. 12. 2025 | 13:00
Navdušeno bere, letos je začela trenirati taekwondo in balet, dela vozniški izpit, igra flavto in klarinet, aktivno sodeluje pri različnih interesnih dejavnostih v sklopu gimnazije in tekoče govori angleško. Pa ne samo govori, tudi piše v angleščini. Nedavno je izdala svoj prvenec z naslovom Silver Lining. Gre za napet mladinski misterij, napisan v angleščini, ki je v celoti plod njene domišljije. Neznansko radovedna Tara Kesar je zadnja leta strastno prebirala angleško literaturo za mlade, med njimi je največ posegala po napetih knjigah z misteriji in fantazijo ter se letos spomladi lotila ...
