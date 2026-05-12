Mlada Slovenka premaknila meje in prehitela celo legendarno Jolando Čeplak (Suzy)

Jolanda Čeplak je že dolgo športno upokojena, a njeni dosežki so še vedno zapisani med največje mejnike slovenske atletike. Vse do trenutka, ko superge obuje 25-letna Klara Lukan iz Šentjerneja. Nedavno je s časom 29.50 postavila nov evropski in postala prva Evropejka, ki je deset kilometrov na cesti pretekla pod 30 minutami. S tem rezultatom, ki po točkovanju Svetovne atletske zveze prinaša 1257 točk, je prehitela nekdanji svetovni dvoranski rekord Jolande Čeplak v teku na 800 metrov, ovrednoten s 1250 točkami.

Za magistrsko nalogo je prejela Prešernovo nagrado.

Lani je prvič tekla polmaraton in izboljšala 21 let star slovenski rekord Helene Javornik. A mlada Dolenjka ni le izvrstna športnica, temveč vzporedno uspešno gradi tudi akademsko kariero. Za magistrsko delo je letos prejela celo Prešernovo nagrado. Že zdaj pa razmišlja o življenju po koncu športne kariere in materinstvu. »Vse se da, treba je samo imeti dober strateški načrt. Je pa za vrhunski uspeh, sploh v športu, treba trpeti. Temu se ne da izogniti,« pravi simpatična in zgovorna športnica.