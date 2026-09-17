Profesor Mladen Kopasić brez ovinkarjenja: »Šola se ne more prilagajati vsem« (Suzy)

PROFESOR RAZREDNEGA POUKA

Je prejemnik nagrade Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju vzgoje in izobraževanja.

V šolstvu dela že 24 let, trenutno na Osnovni šoli Poljane uči otroke drugega razreda. Je prejemnik nagrade Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju vzgoje in izobraževanja. Leta 2021 se je uvrstil med pet superfinalistov izbora Učitelj sem! Učiteljica sem! za Global Teacher Prize. Oče dveh otrok poudarja, da ga ne skrbi za mladi rod in prihodnost Slovenije, da so problematični starši izjeme in da moramo otroke naučiti tudi sprejemati napake drugih in sprejeti občasni neuspeh. Šolstvo je nenehno na tapeti, o njem ima vsak svoje mnenje. Je res tako hudo, kot se govori? Ni, vsaj za ...