Mladi zvezdnik Maks: Morda sem veliko večji piflar, kot sem mislil (Suzy)

ZVEZDNIK FILMA ELVIS ŠKORC

Slovenski filmski ustvarjalci zadnja leta delajo odlične mladinske filme, ki v dvorane privabijo množice gledalcev. Najnovejši je Elvis Škorc, ki na duhovit način predstavlja zamotan svet štirinajstletnika, ki že od mladih nog ve, da bo izumitelj.

Film je nastal po istoimenski uspešnici Janje Vidmar, za katero je dobila kopico nagrad. Glavno vlogo Elvisa, ki ga svet ne razume, on pa prisega na stripe, kemijo in Hano, najlepše dekle na šoli, je imenitno odigral dijak gimnazije Bežigrad. Maksa smo ujeli ravno po vrnitvi s festivala v Nemčiji. Sliši se, da ste domači v filmskem žargonu, je bila to vaša prva snemalna izkušnja? Ne, ni bila. Posnel sem že nekaj serij, s kamero odraščam že od mladih nog. A je bila to moja prva izkušnja s filmom, ki je povsem druga zgodba. Zame je bila to nova izkušnja, saj sem se moral veliko stvari še ...