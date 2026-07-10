Mlaj v raku: Ko dom ponovno postane svetišče (Suzy)

MLAJ V RAKU

Štirinajstega julija nastopi mlaj v raku, ki nas vsako leto spomni na nekaj, kar v hitrem tempu življenja pogosto pozabimo: da človek ne more graditi prihodnosti, če nima korenin.

Da ne more ustvarjati varnosti zunaj sebe, če je nima v sebi. In da nobena hiša ni dom, če v njej ni srca. Po intenzivnih premikih junija in prvih julijskih razkritjih pod arhetipom Maat nas ta mlaj nežno vrača k sebi. Kot bi nas življenje za trenutek povabilo iz hrupa sveta nazaj v naš notranji tempelj. Rak je znamenje izvora, spomina, družine in prednikov. Vsega, kar nas hrani, ko nas nihče ne vidi. Prav zato ta lunacija ne govori toliko o tem, kaj boste dosegli, temveč predvsem o tem, kako se želite počutiti. Kaj vam pomeni varnost, dom? Kje se počutite sprejeti? Kje si lahko snamete oklep ...