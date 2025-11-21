Mlaj v škorpijonu in Sonce v strelcu: kar ste skrivali, bo prišlo na površje (Suzy)

DUHOVNOST

V času, ko se Luna potopi v najglobljo temo škorpijona, svet utihne. Ni svetlobe, ni orientacije, ni opore – samo utrip srca in vdih duše, ki se spušča vase.

Vpliv novembrskega mlaja v škorpijonu bomo čutili še kar nekaj časa, saj ni navaden začetek. To ni seme, ki ga samo posadimo v zemljo. To je tisto seme, ki ga pokopljemo v globino lastne sence, da tam razpade, da se iz njega rodi nekaj novega. Mlaj se je dovršil na 28. stopinji škorpijona, kjer se nebo in podzemlje srečata. Luna je v objemu Plutona, Saturna, Neptuna in Jupitra, v tesnem zlitju z retrogradnim Merkurjem – tistim, ki se vrača iz Hada z novicami, ki jih nismo hoteli slišati. A tokrat jih moramo. V zraku je elektrika Urana, opozicija med razumom in kaosom, in občutek, da v nas ...