Mlaj v tehtnici: ali znamo ustvariti dvojino, ne da bi izgubili sebe? (Suzy)

ASTROLOGIJA

Desetega oktobra 2026 nastopi mlaj v tehtnici, ki v središče oktobrske zgodbe postavlja odnose. Ker tvori sekstil z Jupitrom in širšo opozicijo s Saturnom, nosi v sebi nekaj zelo zanimivega: željo po rasti in novem začetku, a hkrati zahtevo po zrelosti, odgovornosti in realnosti. To ni le mlaj za odnos, ampak ljubezen – do partnerja, drugih in sebe.

Tehtnica je znamenje dvojine. Toda njena lekcija ni, kako za vsako ceno ohraniti odnos, ampak kako ostati mi sami, ko smo v njem. To bo letos pomembno, saj se mlaj dovrši sredi ciklusa retrogradne Venere, vladarice tehtnice. Zato novega začetka v odnosih ne moremo ločiti od vsega, kar trenutno znova vrednotimo. Iskrenost do sebe Kaj pričakujemo od partnerstva? Kaj smo pripravljeni dati in česa ne želimo več žrtvovati? Morda bomo zdaj ugotovili, da smo rekli, da nekaj ni pomembno, čeprav je bilo. Da smo se prilagajali, da ne bi izgubili odnosa. Da smo sklepali kompromise, pri katerih smo ...