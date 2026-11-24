Prijatelji glasbe je naslov polke, ki so jo skupaj posneli člani ansamblov Mladi asi in Špas kvintet, pridružili so se jim še člani štirih drugih zasedb. To je dokaz, da lahko nastane nekaj posebnega, ko moči združijo pravi prijatelji in odlični muzikantje. Za poskočno polko se skriva veliko več kot le skupno muziciranje, saj je nastala iz iskrenega prijateljstva, nepozabnih druženj ter ljubezni do kvintetovske narodnozabavne glasbe in skupnega ustvarjanja.

»Zgodba nove polke se je začela maja, ko smo Mladi asi in Špas kvintet v Šmarju pri Jelšah skupaj organizirali koncert z enakim naslovom, kot ga nosi polka, ki je zdaj dobila še svojo videopodobo. Glasbo je skomponiral baritonist Mladih asov Žan Kopše, besedilo napisala priznana tekstopiska in pevka Vera Šolinc, ki je v besede ujela natanko tisto, kar nas glasbenike najbolj povezuje – prijateljstvo, dobro voljo in iskreno ljubezen do domače glasbe,« pravi Alen Krajnc, član in pevec Mladih asov, sicer doktor znanosti, doma iz Haloz. »Enako željo imamo, da polke igramo, vesele in poskočne, kar se da. Prijatelji smo ta pravi, nas nič ne ustavi, ker glasba vre nam iz srca,« so besede iz refrena, ki najbolje povzamejo sporočilo pesmi.

Spremljata jih razigrana melodija in pozitivna energija, ki vabita k petju, plesu in druženju. Mladi asi in Špas kvintet so k sodelovanju povabili še mlade, obetavne ansamble iz okolice Svetine, kjer je pri Domu na Svetini potekalo snemanje. Povabilu so se odzvali člani ansamblov Maksa Zimška, Brez skrbi in Raztur ter del ansambla Utrip. Skupaj so ustvarili pravo prijateljsko vzdušje, polno smeha, dobre volje in pristnega veselja do glasbe. »Snemanje je tako postalo nekaj več kot le ustvarjanje videospota – bilo je pravo srečanje mladih muzikantov, ki jih povezuje ljubezen do slovenske polke. Čeprav smo spot posneli v pičlih dveh urah, je prijateljsko druženje trajalo dolgo v noč. Za videopodobo je poskrbel Jaka Kniplič (Prizmatory), snemanje na čudoviti lokaciji Doma na Svetini je omogočil Roman Dobrajc,« je še razkril Krajnc, ki se zahvaljuje vsem sodelujočim ansamblom in drugim nastopajočim, med njimi Špeli, Zoranu in Tjaši.

Dodaja, da se prijateljstvo sliši v vsaki noti nove polke, ki ni le poklon narodnozabavni glasbi in njeni tradiciji, temveč predvsem zgodba o medsebojni podpori mladih glasbenikov. Mladi asi in Špas kvintet zato vabijo vse ljubitelje domače glasbe, naj prisluhnejo novi polki, si ogledajo videospot in zapojejo skupaj z njimi.

Tako prešerno vzdušje je vladalo v Domu na Svetini.