Modni radar: Metka Premerl, Vida Drame Orožim in Vika Potočnik

Vika Potočnik

Če torbica malce

bila bi bolj šik,

pred nami bi stal

razsvetljenja dotik,

saj igra med moško

in žensko opravo

je takoj obrnila

radovedno nam glavo.

Rokavice osrednji

element so celote

in čevlji z obrobo

zlate lepote,

prijatelj'ci dobri

sta bela in črna,

še šminka rdeča,

da poskočna bo srna.