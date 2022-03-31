Modni radar: Metka Premerl, Vida Drame Orožim in Vika Potočnik

Ogrlica biserov
je znak elegance
za Švede, Francoze,
Slovence in Dance.
Povsod je kriterij
prestiža, okusa,
dovolj je že minusov,
željni smo plusa.
In ta mična dama
nas vedno osupne,
tokrat z bleščicami,
ki niso obupne.
Nabrana ramena
nazaj so v modi,
še roka v bok
nam prija in godi.
Z veseljem opazimo
ženske v letih,
ki stilsko blestijo
kot čebel'ce na cvetih.
Poglejte obleko
kraljevske modrine,
kako se podajo
ji te tiskovine.
Vse skupaj povzdignejo
in poživijo,
še perle na vratu
se brž prebudijo.
Zdaj veste, da starost
ne sme bit' izgovor,
da b' težje prenašal
stilistični tovor.
Če torbica malce
bila bi bolj šik,
pred nami bi stal
razsvetljenja dotik,
saj igra med moško
in žensko opravo
je takoj obrnila
radovedno nam glavo.
Rokavice osrednji
element so celote
in čevlji z obrobo
zlate lepote,
prijatelj'ci dobri
sta bela in črna,
še šminka rdeča,
da poskočna bo srna.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.