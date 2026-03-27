Modni radar revije Suzy: poglejte, ko ga je ujel (FOTO)

Demi Moore
Sosednji petelin
gol se je zbudil,
nekdo mu je perje
zahrbtno oskubil.
Z njim so prekrili
slavno okostje,
presušena je bolj
kakor skorjica hostje.
Le glava ji kuka
iz črnega ščavja,
se mnogi sprašujejo
o statusu zdravja.
Nekaj, kar moralo
bi biti okras,
v resnici je videti
kot gnil ananas.
Melissa McCarthy
Če nimaš ideje
obleci se v kip,
na rdečo preprogo
odpelje te džip.
Pri odprti se strehi
ureja pričeska,
da na koncu si videti
kakor burleska.
Je na čelu prostora
za mali oglas,
lasje so pod stropom
in roka v pas.
Črna podlaga
iz kamenčkov polje,
ki spominjajo nas na
steklene mozolje.
Auli'i Cravalho
Porcelanasta koža
spremeni jo v lutko,
si nekdo je privoščil
svečano minutko.
Prinesli v dvorano
poročno so torto,
vsi se sprašujejo,
za kakšno gre sorto.
Dojke zavite
v cvetlični so njok,
pod jim odpira
razkošni obok.
Na ročicah ne vidi
nobena se dlaka,
v resnici spominja
na kepo beljaka.
