po betici naj mahne.

a stilista z razlogom

svežino ji vdahne,

Na srečo pričeska

vzorci so slični.

v trgovini s preprogami

na zvezdnici mični,

jo bodo obrile.

so telo ji prekrile,

kot nekdo bi na črno

od spodaj kosmato,

Od zgoraj je gladko,

Jodie Turner-Smith

Je moda peskovnik

za starejše otroke,

ki po navdih se ozrejo

v vodnjake globoke.

Tamkaj so skrite

številne ideje,

za klasične duše

in tiste brez meje.

Klobuček ošiljen

se zvil je na stran,

odprtina ponuja

pogled v nov dan.

Vzorec od zebre

dobil je razlago,

če povaljaš ga v blatu,

ne bo tako drago.