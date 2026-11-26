Rhea Seehorn
Od zgoraj je gladko,
od spodaj kosmato,
kot nekdo bi na črno
pobarval solato.
Plahte blaga
so telo ji prekrile,
nabrušene sablje
jo bodo obrile.
Nobene strukture
na zvezdnici mični,
v trgovini s preprogami
vzorci so slični.
Na srečo pričeska
svežino ji vdahne,
a stilista z razlogom
po betici naj mahne.
Jodie Turner-Smith
Je moda peskovnik
za starejše otroke,
ki po navdih se ozrejo
v vodnjake globoke.
Tamkaj so skrite
številne ideje,
za klasične duše
in tiste brez meje.
Klobuček ošiljen
se zvil je na stran,
odprtina ponuja
pogled v nov dan.
Vzorec od zebre
dobil je razlago,
če povaljaš ga v blatu,
ne bo tako drago.
Chase Infiniti
Koža se sveti,
lepo jo neguje,
saj kreme deklini
res niso tuje.
Pa tudi okraski
so ji pri srcu,
zato so obleko
zaredili ji v vrtcu.
Pri krožku nastal je
ta božični okrasek,
iz stroge pričeske
pobegnil je lasek.
Vprašanje, kako se
premika v opravi,
ker ta origami
pošteno jo gnjavi.
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