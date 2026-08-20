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Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel

Tokrat so se vanj ujele Ana Kovačič, Neli Lalović in Ana Grdadolnik.
Ana Kovačič. FOTO: Mediaspeed

Ana Kovačič. FOTO: Mediaspeed

Neli Lalović. FOTO: Mediaspeed

Neli Lalović. FOTO: Mediaspeed

Ana Grdadolnik. FOTO: Mediaspeed

Ana Grdadolnik. FOTO: Mediaspeed

Ana Kovačič. FOTO: Mediaspeed
Neli Lalović. FOTO: Mediaspeed
Ana Grdadolnik. FOTO: Mediaspeed
Suzy
 20. 8. 2026 | 21:00
1:19
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Ana Kovačič Pogoltnilo pevko smaragdno je morje, še daleč je zanjo modno obzorje. Obleka postara to mlado deklino, ki lahko je ponosna na vsako oblino. A kaj, ko odela se je kar v plahto, za nasvet pa pobarala svojo je 'žlahto'. Z obročem na dnu se je prizemljila in roke v zaveso prosojno ovila.

Neli Lalović. FOTO: Mediaspeed
Neli Lalović. FOTO: Mediaspeed

Neli Lalović Barva je krasna, s poletjem sobiva, kreacija drzna, izvirna, iskriva. Blago je kot svila, lesketa se, mežika, lahko je kot ruta za besnega bika. Z dolžino igra se, le nogo pokaže, še to do kolena s kremo namaže. Peta robustna, posuta s kristali, če je nekaj res dobro, naj se pohvali.

Ana Grdadolnik. FOTO: Mediaspeed
Ana Grdadolnik. FOTO: Mediaspeed

Ana Grdadolnik Le kdo oporekal bi prelestni lepoti, v eleganci dodelani vsa se bohoti. Umazano belo srebrna razbije, pod katero skrbno se dojkica skrije. Razporek mogočen visoko ji seže, sandal pa z usnjenim se trakom zaveže. Na njem so cvetlice, kičast dodatek, pričeska zalizana razkrije dolg vratek.

 

 

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