Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel

Ana Kovačič Pogoltnilo pevko smaragdno je morje, še daleč je zanjo modno obzorje. Obleka postara to mlado deklino, ki lahko je ponosna na vsako oblino. A kaj, ko odela se je kar v plahto, za nasvet pa pobarala svojo je 'žlahto'. Z obročem na dnu se je prizemljila in roke v zaveso prosojno ovila.

Neli Lalović. FOTO: Mediaspeed

Neli Lalović Barva je krasna, s poletjem sobiva, kreacija drzna, izvirna, iskriva. Blago je kot svila, lesketa se, mežika, lahko je kot ruta za besnega bika. Z dolžino igra se, le nogo pokaže, še to do kolena s kremo namaže. Peta robustna, posuta s kristali, če je nekaj res dobro, naj se pohvali.

Ana Grdadolnik. FOTO: Mediaspeed

Ana Grdadolnik Le kdo oporekal bi prelestni lepoti, v eleganci dodelani vsa se bohoti. Umazano belo srebrna razbije, pod katero skrbno se dojkica skrije. Razporek mogočen visoko ji seže, sandal pa z usnjenim se trakom zaveže. Na njem so cvetlice, kičast dodatek, pričeska zalizana razkrije dolg vratek.