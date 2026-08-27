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Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel

Tokrat so se vanj ujeli Marina Martensson in Drago Mislej - Mef ter Alenka Tetičkovič in Jernej Kuntner.
Marina Martensson in Drago Mislej Mef. FOTO: Mediaspeed
Marina Martensson in Drago Mislej Mef. FOTO: Mediaspeed
Suzy
 27. 8. 2026 | 21:00
1:07
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Marina Martensson in Drago Mislej - Mef Že večkrat delila sta iste si odre, na pevkini glavi je kraljestvo za kodre. Se zdi, da prišla sta iz različnih svetov, ona v verigah, on šel je na lov. Ko nase navlekla je kar cel lestenec, se gospodov je stil stopil kot apnenec. Zapela sta skupaj, se oblekla po svoje, v primorski glamur in prežvečene kroje.

Alenka Tetičkovič in Jernej Kuntner. FOTO: Mediaspeed
Alenka Tetičkovič in Jernej Kuntner. FOTO: Mediaspeed

Alenka Tetičkovič in Jernej Kuntner Sta tetka in striček igralska naveza kot beli oblaček in pikčasta breza. Je ona odšla na veseli pogreb, on pa ucvrl jo je na potep. Vrtni klobuček dela ji senco, pri njemu pa hlače so na drugo frekvenco. Nageljčki rdeči popestrijo mu hlače, da od daleč ga vidijo sršeni in kače.

Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.

 

 

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