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Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel

Tokrat so se vanj ujele Severina, Salome in Ula Furlan.
Severina. FOTO: Mediaspeed

Severina. FOTO: Mediaspeed

Salome. FOTO: Mediaspeed

Salome. FOTO: Mediaspeed

Ula Furlan. FOTO: osebni arhiv/instagram

Ula Furlan. FOTO: osebni arhiv/instagram

Severina. FOTO: Mediaspeed
Salome. FOTO: Mediaspeed
Ula Furlan. FOTO: osebni arhiv/instagram
 3. 9. 2026 | 21:00
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Severina Še bolj vroče so noči, ko po ulici pešači, da preveč je zapeljiva, strinjajo se nune, vrači. Črni bodi, nogavice, tanke, naj se vidi koža, čez pa plašč rjave barve, da ne zmrzne naša roža. Salonarji za eleganco, popolnoma je brez nakita, pričeska valovi odločno, vsa prevzeta je od hita. Uspešnice ustvarja redno, tako v glasbi kakor modi, brez sramu je zvesta sebi, razgaljena po svetu hodi.

Salome. FOTO: Mediaspeed
Salome. FOTO: Mediaspeed

Salome Karnevalsko vzdušje pričara, diva je v vseh pogledih, nihče je zlahka ne prekaša, v bedi vseh obrazov bledih. Več je več je zdaj pravilo, naj blešči se od prestiža, kot riba iz morskih globin, ki standardov nikol' ne zniža. Na glavi perje se bohoti in kristalno pokrivalo, za drznost ter pogum zasluži od vseh navzočih si pohvalo. Kostum plesalk iz kabareta, predrami našo sceno spečo, obraz otroško se nasmiha, na njem je prostor le za srečo.

Ula Furlan. FOTO: osebni arhiv/instagram
Ula Furlan. FOTO: osebni arhiv/instagram

Ula Furlan S plaže hitro na zabavo, v oblekci, ki visoko sega, njene tanke, dolge noge za marsikoga so zadrega. Čeveljci so prvovrstni, nohtki se bordo smehljajo, kdor ob tem bo nos zavihal, dobil bo velikansko grajo. Prstani masivni, polni, pod pazduho zakladek nosi, nasmeh največje je bogastvo, z njim veselje med nas trosi. Podobnih cunjic je kot listja, a pomembne so nianse, če tega danes ne razumeš, za napredek nimaš šanse.

Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.

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