Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel

Tanja Žagar

Po plaži se pevka prešerno sprehaja, ko bose nožice ji morje ohlaja. V preprosti obleki, z volančki čez ramo, da pogrebni opravi bi vdihnila dramo. A največji razvrat se odvija na glavi, kjer gnezdijo srake, vrane in pavi. Na koncu si torbico majhno nadene, na njej bele so lise kot koze vodene.

Tanja Žagar FOTO: osebni arhiv/Instagram

Nina Osenar

Kdo pravi, da plaža je mesto počitka, tam za modne navdušenke pripravlja se bitka. Katera izstopa z materiali in kroji, z drznostjo barv in večplastnimi sloji. Brhka postava s srebrniki posuta, za tiste s predsodki je to močna klofuta. So bikinke visoko čez pas se povzpele, v njih bolj težko boste dame čepele.

Nina Osenar Kontrec FOTO: osebni arhiv/Instagram

Natalija Verboten

Vsaka po svoje se loti poletja, z motivi živali ali pa cvetja. Vse se preslika na modrc in hlačke, pravilne oblike včasih kar čačke. Z vrvico lumpa igra se prav zvito, vsaj nekaj pa vendar ostane naj skrito. Meloni sta varno v košari ujeti, lasje so košati, svobodno razpeti.