Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel

Po plaži se pevka prešerno sprehaja, ko bose nožice ji morje ohlaja. V preprosti obleki, z volančki čez ramo, da pogrebni opravi bi vdihnila dramo. A največji razvrat se odvija na glavi, kjer gnezdijo srake, vrane in pavi. Na koncu si torbico majhno nadene, na njej bele so lise kot koze vodene.
Kdo pravi, da plaža je mesto počitka, tam za modne navdušenke pripravlja se bitka. Katera izstopa z materiali in kroji, z drznostjo barv in večplastnimi sloji. Brhka postava s srebrniki posuta, za tiste s predsodki je to močna klofuta. So bikinke visoko čez pas se povzpele, v njih bolj težko boste dame čepele.
Vsaka po svoje se loti poletja, z motivi živali ali pa cvetja. Vse se preslika na modrc in hlačke, pravilne oblike včasih kar čačke. Z vrvico lumpa igra se prav zvito, vsaj nekaj pa vendar ostane naj skrito. Meloni sta varno v košari ujeti, lasje so košati, svobodno razpeti.
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