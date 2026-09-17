Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel

Galerija
Tijana Zinajić in Boris Kos
Poletje ležernost
v omari ponudi,
vsak se po svojem
navdihu potrudi.
Črna obleka
za različne primere,
kot vreča za mrtve
ali 'spalka' za hčere.
Kolega igralec
si srajčko je skrajšal,
od sreče se popek
njegov je olajšal.
Osiveli gospod se
prav najstniško vede,
da od hude vročine
se mu ne blede.
Klara Eva Kukovičič in Andrej Geržina
Odtenki strasti
na eni postavi,
kot elegantna oprava
in okrasje na glavi.
Mlečna ji koža
nedolžnost odseva,
še zlati uhani
za vrhunec so dneva.
Zraven možakar,
morda ženin, voditelj,
z metuljčkom pod brado
urejeni gostitelj.
Uigrana sta skupaj,
iz istega tima,
v zloščenih čevljih
sveti se rima.
Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.
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