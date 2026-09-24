Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel

Urška Klakočar Zupančič Oči so na pecljih, ko se ona pojavi, saj vedno očara nas v izvirni opravi. Tokrat komplet je v bravi peščeni, vsak se zaveda, da ni bil poceni. Pričeska razkrije njen svetli obraz, so uhani viseči, do kolen sega pas. Hlače podaljšajo celotno figuro, v petkah rdečih se odpravlja na turo.

Asta Vrečko

Asta Vrečko Kratki lasje niso za vsako a na njej občudujemo to rdečkasto dlako. Obleka lahkotna za v razstavno vitrino ali nadomestek zavese za kopalno kabino. Pikice drobne dekliški so vzorec, dolžina primerna za kraljevi je dvorec. Modni dodatki elegantno so črni, če ni ti po godu, proč se obrni.

Regina

Regina Pevka nam vselej razpoloženje popravi, a vprašanje ostaja, kaj se plete ji v glavi. Kombinacije drzne, ki nas spravljajo v smeh, za ene je 'bravo', za druge je greh. Njen stil je edinstven, kot skrivnostni studenec, zdaj divja je roža, zdaj žalni je venec. Si okoli gležnjev je zavezala 'mašno', čeprav noge ji skrajša, se ne zdi ji nič strašno.

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