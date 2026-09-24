Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel

Urška Klakočar Zupančič
Oči so na pecljih,
ko se ona pojavi,
saj vedno očara
nas v izvirni opravi.
Tokrat komplet
je v bravi peščeni,
vsak se zaveda,
da ni bil poceni.
Pričeska razkrije
njen svetli obraz,
so uhani viseči,
do kolen sega pas.
Hlače podaljšajo
celotno figuro,
v petkah rdečih
se odpravlja na turo.
Asta Vrečko
Kratki lasje
niso za vsako
a na njej občudujemo
to rdečkasto dlako.
Obleka lahkotna
za v razstavno vitrino
ali nadomestek zavese
za kopalno kabino.
Pikice drobne
dekliški so vzorec,
dolžina primerna
za kraljevi je dvorec.
Modni dodatki
elegantno so črni,
če ni ti po godu,
proč se obrni.
Regina
Pevka nam vselej
razpoloženje popravi,
a vprašanje ostaja,
kaj se plete ji v glavi.
Kombinacije drzne,
ki nas spravljajo v smeh,
za ene je 'bravo',
za druge je greh.
Njen stil je edinstven,
kot skrivnostni studenec,
zdaj divja je roža,
zdaj žalni je venec.
Si okoli gležnjev
je zavezala 'mašno',
čeprav noge ji skrajša,
se ne zdi ji nič strašno.
Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.
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