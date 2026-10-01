Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel

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Alenka Godec

Alenka Godec

Mojca Mavec

Mojca Mavec

Eva Breznikar

Eva Breznikar

Alenka Godec
Mojca Mavec
Eva Breznikar
Foto Mediaspeed, osebni arhiv/instagram
 1. 10. 2026 | 21:25
2:00
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Alenka Godec

Namesto jeseni

je tukaj pomlad,

ki prehaja v poletje

pisanih trat.

Linije dolge,

ohlapno sproščene,

rožnata rutka

bistvo zadene,

da preprosti ostanki

traku in vrvi

preusmerijo nase

radovedne oči.

Sivo-beli lasje

kot luč, ki osvešča,

je bit' lepše metulj

kakor pa vešča.

Mojca Mavec
Mojca Mavec

Mojca Mavec

Dama v ogenj

je kožo odela,

zraven se zdi prav

prešerno vesela.

Brezmilostno vrgla

se v morje rdeče,

odločena poiskati

svoj košček sreče.

Čez trup se ji plazi

kosmata pošast,

od silne ekstaze

prežema jo strast.

Razporek na obleki

razkriva korak,

takšne rdečine

ne zmore prav vsak.

Eva Breznikar
Eva Breznikar

Eva Breznikar

Telo popisala

z modno je zgodbo

in hitro sklenila

s hudičem pogodbo.

Saj kadar oblačenje

postane poklic,

takrat več osebnosti

hodi vštric.

Najbolje je biti

sam svoj eksponat,

obesiš na ušesa,

zapestja in vrat.

Vse, kar tvoj talent

izdelal je sam,

in že nastane

izviren program.

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