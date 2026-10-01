Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel

Alenka Godec
Namesto jeseni
je tukaj pomlad,
ki prehaja v poletje
pisanih trat.
Linije dolge,
ohlapno sproščene,
rožnata rutka
bistvo zadene,
da preprosti ostanki
traku in vrvi
preusmerijo nase
radovedne oči.
Sivo-beli lasje
kot luč, ki osvešča,
je bit' lepše metulj
kakor pa vešča.
Mojca Mavec
Dama v ogenj
je kožo odela,
zraven se zdi prav
prešerno vesela.
Brezmilostno vrgla
se v morje rdeče,
odločena poiskati
svoj košček sreče.
Čez trup se ji plazi
kosmata pošast,
od silne ekstaze
prežema jo strast.
Razporek na obleki
razkriva korak,
takšne rdečine
ne zmore prav vsak.
Eva Breznikar
Telo popisala
z modno je zgodbo
in hitro sklenila
s hudičem pogodbo.
Saj kadar oblačenje
postane poklic,
takrat več osebnosti
hodi vštric.
Najbolje je biti
sam svoj eksponat,
obesiš na ušesa,
zapestja in vrat.
Vse, kar tvoj talent
izdelal je sam,
in že nastane
izviren program.
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