Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Sašo Stare
Fant je prikupen,
pove kakšen vic,
v zelenem telovniku
je kralj veselic.
Gumbi napeti,
zdaj teže se diha,
vse v hipu popoka,
zato naj ne kiha.
Okvirji očal
kot prefinjen dodatek,
s srajco prebrisano
pokrije si vratek.
Moški zaljubljeni
so v ležernost,
s kavbojkami sodijo
pod oznako 'mizernost'.
Sabina Kogovšek
Srce zaigra nam
ob takšnih darovih,
očitno ima zveze
pri modnih bogovih.
Redke so prilike,
ko v kratke se hlače
odene nekdo,
ki ima lepe krače.
Igralka blesti
v črno-beli podobi,
sproščeno poziranje
odslej njen je hobi.
Preluknjan material
zračnost ji nudi,
nakit je primeren,
zato nihče se ne čudi.
Vesna Ponorac
Z malce občutka
je marsikaj možno,
da mladenka je prima,
smo odločili se složno.
Demonstrira, kako
se klasiki streže,
da mala črna obleka
v cenenost ne seže.
Prosojnost materiala
razkrije ji kožo,
pri tem si skrbno
je zaščitila rožo.
Dve veliki zapestnici
sta v imenu nakita,
se v škornjih do kolen
smehlja 'senjorita'.