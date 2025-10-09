Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Lorella Flego
Tokrat se je odločila,
da odpravi se na ples,
se zgoraj v čipko je ovila,
spodaj pa v izbor zaves.
Čez bluzo puhasta je jopa,
da v ledvičke je ne zebe,
a z nakitom bolj je skopa,
sicer zaslepila bi galebe.
V istih tonih so odtenki,
na čevljih bisera velika,
stisnjeni so nožni členki,
ne sme pešačit' mimo čika.
V trenutku bi se razplamtela,
kot bakla dima iz naborkov,
zato nad varnostjo je bdela,
se izogibala ogorkov.
Matej Zemljič in Mila Peršin
Igralski par se nam nasmiha,
on kot mojster sladoleda,
ona z modo v prsih diha,
porcelanasto je bleda.
Široke hlače zdaj se nosi,
pod njimi laže se kaj skrije,
v oblaček so sešiti kosi,
skoznje veter v trup ji brije.
Mladenič si pustil je brado,
da bolj resno zdaj deluje,
ga obožuje staro, mlado,
podvige nove spretno kuje.
Do takrat pa v tej opravi
lahko se zaposli v gostinstvu,
v prelestno mišični postavi
skomine zbujal bo občinstvu.
Saša Pavlin Stošić
Črna mamba
strupeno sika,
zares posebna
je oblika
obleke z gumbi,
ki si na strani
sledijo kakor
zvesti člani.
Škornji so
od mažoretke,
pričesko zmorejo
le redke,
saj odkrije
ves obraz,
lepote njene
živ dokaz.