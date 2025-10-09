Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Lorella Flego

Tokrat se je odločila,

da odpravi se na ples,

se zgoraj v čipko je ovila,

spodaj pa v izbor zaves.

Čez bluzo puhasta je jopa,

da v ledvičke je ne zebe,

a z nakitom bolj je skopa,

sicer zaslepila bi galebe.

V istih tonih so odtenki,

na čevljih bisera velika,

stisnjeni so nožni členki,

ne sme pešačit' mimo čika.

V trenutku bi se razplamtela,

kot bakla dima iz naborkov,

zato nad varnostjo je bdela,

se izogibala ogorkov.