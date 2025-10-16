Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Nuša Lesar in Gregor Krušič Le kdo ne pozna filmske bravure, ko z Umazanim plesom smo prišli do figure. Zdaj dobili slovensko smo različico para, on Patrick je Swayze ona Jennifer s Hvara. Tipček je seksi v jakni iz ledra, njene lase sta nakodrala svedra. V lila obleki se nežno naslanja, preverja, kako mu srček odzvanja.

Foto: Mediaspeed

Denis in Ana Avdić Med črno in belo sivina se skrije, voditelj si s črtami obleko prekrije. Majica bela za ščepec svežine, nožice pa v zloščene čevlje porine. Dama v lahkotno blago je odeta, se kakor metuljčica napojila je cveta. Pričeska natančno je speta v figo, v torbico hitro bi spravila knjigo.

Foto: Mediaspeed

Peter Čeferin in Rija Čič Že zdavnaj bi morala dobiti nagrade, saj s stilom res zlahka prekašata mlade. Tudi tokrat se sklada njuna izbira, ki s pisanim vrtom cvetlic koketira. Se odvetnik satenasto gosposko leskeče, stevardesa pa zraven vriska od sreče. Vzorčki na hlačah širokih kričijo, z njegovega robca pa pike brlijo.

*Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.