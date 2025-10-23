Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Alya
Svetloba v obleki
in v košatih laseh,
belina leskeče
se v njenih zobeh.
Vsak delček telesa
ostaja pokrit,
vse strašno je bledo,
kot kak endemit.
Zaponka na vratu,
še okoli pasu,
gorje, če ostala
bi kdaj brez glasu.
Takrat bi odzvanjale
hlače na zvonec,
in bi rese z rokavov
naznanjale konec.
Sanela Neli Bećirović
Pri tej je mladenki
vsak delček na mestu,
med sabo povezan
kot paglavci v mrestu.
Barva nas sonca
z obleke ogreje,
so stkali jo iz niti
svilnate preje.
Čez nedrje perje
goske se vije,
da vsaj malce gole
kože zakrije.
Čeveljci se zdijo
modni za slikat',
a je zato manj udobno
nožice v njih vtikat'.
Tjaša Kokalj Jerala
Dobila je barbika
hudo konkurenco,
lepotica zasenči
jo s svojo prezenco.
Pričeska privzdignjena,
da vrat njen zadiha,
pod kratko oblekico
vetrič popiha.
Material je priročen,
ni treba ga likat',
ob strani pa rože,
ne smeš se dotikat'.
Torbica mini
za maksi poglede,
še noge prekriža,
ko se usede.
