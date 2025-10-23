Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Pri tej je mladenki

vsak delček na mestu,

med sabo povezan

kot paglavci v mrestu.

Barva nas sonca

z obleke ogreje,

so stkali jo iz niti

svilnate preje.

Čez nedrje perje

goske se vije,

da vsaj malce gole

kože zakrije.

Čeveljci se zdijo

modni za slikat',

a je zato manj udobno

nožice v njih vtikat'.