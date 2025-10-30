Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Mila Peršin
Se toplo oblekla
je mlada igralka,
priljubljenih trendov
nam prinašalka.
Puli ovratnik,
pred vrati je zima,
jakna zverinska,
vzorec je prima.
Čez trup si opasala
je torbo priročno,
v delavskih hlačah
deluje poskočno.
Čevlji možati
in šminka rdeča,
vsega po malem,
da popolna je sreča.
Senka Umek
Na tej lepotici
svetovi različni,
orientalsko gosposki,
stilsko odlični.
Pokrivalo kot turban,
pajčolan ga prekriva,
silhueta odločna,
z dodatki iskriva.
Na svetli podlagi
črnina v nas seka,
čevlji in pas,
v rokah opeka.
Ramena junaško
naredijo ji pozo,
ličil ravno prav
za umirjeno dozo.
Ula Furlan
Morda smo dobili
bodočo nevesto,
le kaj nam sporoča,
s to modno gesto?!
Globoki izrez
na suknjiču belem,
moč je v pogledu,
prodornem in smelem.
Lasje se košato
repenčijo z glave,
zavarujte jo vendar
pred madeži kave.
Kožo prekriva
koprena ji nežna,
še masivna obutev,
če nevihta bo snežna.
