MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Milo Peršin, Senko Umek in Ulo Furlan.
Foto: Mediaspeed
 30. 10. 2025 | 16:40
1:58
Se toplo oblekla

je mlada igralka,

priljubljenih trendov

nam prinašalka.

Puli ovratnik,

pred vrati je zima,

jakna zverinska,

vzorec je prima.

Čez trup si opasala

je torbo priročno,

v delavskih hlačah

deluje poskočno.

Čevlji možati

in šminka rdeča,

vsega po malem,

da popolna je sreča.

Na tej lepotici

svetovi različni,

orientalsko gosposki,

stilsko odlični.

Pokrivalo kot turban,

pajčolan ga prekriva,

silhueta odločna,

z dodatki iskriva.

Na svetli podlagi

črnina v nas seka,

čevlji in pas,

v rokah opeka.

Ramena junaško

naredijo ji pozo,

ličil ravno prav

za umirjeno dozo.

Morda smo dobili

bodočo nevesto,

le kaj nam sporoča,

s to modno gesto?!

Globoki izrez

na suknjiču belem,

moč je v pogledu,

prodornem in smelem.

Lasje se košato

repenčijo z glave,

zavarujte jo vendar

pred madeži kave.

Kožo prekriva

koprena ji nežna,

še masivna obutev,

če nevihta bo snežna.

 

