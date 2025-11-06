Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Inja Zalta
Plasti so pomembne
iz različnih razlogov,
za tiste iz mesta
in tiste iz brlogov.
Če si nadenete
različne obleke,
ste brž kakor hiša,
ki jo gradijo opeke.
Najprej gre srajčka,
za poklon eleganci,
nato hlačni kostim
v protest ceneni 'štanci'.
Za piko na i
tu dežni je plašč,
kuštrava glava
je tokrat nalašč.
Igor Mikić
Le redki si upajo
iz cone udobja,
naj so iz centra,
ali obrobja.
Tale posebnež
je tokrat za zgled,
saj se je oblekel
za modni obred.
Vsega preveč je
na visoki postavi,
od nakita in odtenkov
se vrti nam v glavi.
Zavestno prestopil
stilsko je mejo,
tako je, ko mavrica
dobi diarejo.
Gaja Prestor
Nikoli preveč ni
za brhko deklino,
na njej občudujemo
vsako oblino.
Palčke kitajske
držijo pričesko,
obraz je narisan,
kot da gre za fresko.
Koža porisana
je s tetovažo,
ramena so gola,
že skoraj za plažo.
Upamo le, da ni
slekla medveda,
ker le krzno umetno
dandanes se gleda.
