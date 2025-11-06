Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Inja Zalta Plasti so pomembne iz različnih razlogov, za tiste iz mesta in tiste iz brlogov. Če si nadenete različne obleke, ste brž kakor hiša, ki jo gradijo opeke. Najprej gre srajčka, za poklon eleganci, nato hlačni kostim v protest ceneni 'štanci'. Za piko na i tu dežni je plašč, kuštrava glava je tokrat nalašč.

Igor Mikić

Igor Mikić Le redki si upajo iz cone udobja, naj so iz centra, ali obrobja. Tale posebnež je tokrat za zgled, saj se je oblekel za modni obred. Vsega preveč je na visoki postavi, od nakita in odtenkov se vrti nam v glavi. Zavestno prestopil stilsko je mejo, tako je, ko mavrica dobi diarejo.

Gaja Prestor