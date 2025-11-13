Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Katarina Čas
Svetli lasje
se še bolj lesketajo,
na temni podlagi
podporo imajo.
Igralka od peta
do vratu je v črnini,
se usnje prilega
ostali tkanini.
Jakna je kratka,
pod njo je obleka,
na varnem v torbici
je skrita opeka.
Za varnost lepotica
poskrbi brž kar sama,
lahko te prebuta,
četudi je dama.
Cassie Kagen
Težko bi ji našli
pri nas konkurenco,
frizerka ima
nalezljivo prezenco.
Na prvem je mestu
estetika pristna,
ki za različnost je
v družbi koristna.
Skozi najlon prosojni
se tetovaže smehljajo,
kovinski okraski
nevarnost dodajo.
Pričeska odbita,
ličila v slogu,
dobro zapisana
pri modnem je bogu.
Masayah
Širina ne vidi
se zgolj pri opravi,
se marsikaj kreativnega
ji plete po glavi.
Nakita veliko
pritiče k podobi,
se oblačit' enkratno,
postal njen je hobi.
Sicer kar klasična
so barvna okrasja,
a črno-bela ni vselej
sinonim dolgočasja.
Nitka rdeča
kot plamen je strasten,
dvignjen ovratnik,
za videz bolj časten.
