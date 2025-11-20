Modni radar revije Suzy: Še ena, ki prisega na osebnostni stil kot narkoman (FOTO)

Manja Stević Še ena, ki prisega na osebnostni stil kot narkoman, ki ne zmore živet' brez mamil. Se v kosih obleke igrivost zrcali, zato brez zadržkov se okus njen pohvali. Odločno podpira izdelke domače, tokrat izjemno široke so hlače. Med belo in črno se mavrica skrije, z rutko in trakom telo si ovije.

FOTO: Mediaspeed

Anja Jenko Dobili nasvet smo za tople poglede, da v hipu izginejo misli nam blede. Sončna očala z lečo ognjeno, varujejo tudi pred stresom in meno. Pod ozkim se krilom težko kaj otiplje, s tankim se pasom telesce preščipne. Nesmrtni je jeans za vsako priložnost, z rdečo se torbico odžene otožnost.

FOTO: Mediaspeed

Goga Štifter Smo dobili prekrasno božično drevesce, pod zeleno obleko se skriva bedresce. Škornji visoki proti nalivom, se nazdravi s šampanjcem, nikakor ne s pivom. Sicer barva oprave za hmeljski je zvarek, a dama prelestna naš modni je žarek. Dodatki izbrani z odličnim občutkom, se rada prepušča navdihujočim trenutkom.

*Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.