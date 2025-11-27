Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Janja Garnbret
Duhec pobegnil
je iz steklenice,
rožnato nežno
njeno je lice.
Kostum si sposodila
je kar v maneži,
kritiki modni
so že na preži.
Otroška modrina
k osebnosti paše,
okoli vratu je
držalo za čaše.
Golo je čelo,
dekolte in še popek,
le kje se zalomil
je stilski postopek.
Hermina Kovačič
Gospa se v mesto
je strumno podala,
na poti jesenski
je kostanj nabrala.
Ga vestno je spravila
v torbo priročno,
si usta obarvala
s šminko je sočno.
Obleka starikava
z dolžino za tetke,
zraven obula
primerne je petke.
Vzorec podal se bi
prej na pižamo,
glej, tigri napadli
nam staro so mamo.
Lorella Flego
Za tiste, ki datumov
še ne poznajo,
koledar na dveh nogah
osvestil je rajo,
da pred vrati cinglja že
december veseli,
vsega preveč
je na tej 'frčafeli'.
Migetajo bleščice
čez ozko ji krilo
oskubljeno perje
se na rokav je ovilo.
Še pentlji nad peto,
vrhunec sta kiča,
vse okrasje se vidi
z daljnega griča.
