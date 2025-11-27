Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Janja Garnbret Duhec pobegnil je iz steklenice, rožnato nežno njeno je lice. Kostum si sposodila je kar v maneži, kritiki modni so že na preži. Otroška modrina k osebnosti paše, okoli vratu je držalo za čaše. Golo je čelo, dekolte in še popek, le kje se zalomil je stilski postopek.

Hermina Kovačič Gospa se v mesto je strumno podala, na poti jesenski je kostanj nabrala. Ga vestno je spravila v torbo priročno, si usta obarvala s šminko je sočno. Obleka starikava z dolžino za tetke, zraven obula primerne je petke. Vzorec podal se bi prej na pižamo, glej, tigri napadli nam staro so mamo.

Lorella Flego