Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Maja Martina Merljak
Na bledi se koži
veselje preliva,
barva magente,
strašansko je živa.
Igralki poda se
toaleta večerna,
pri uporabi nakita
le redko je zmerna.
Čez rame spolzi ji
naramnica plaha,
občinstvo v hipu
ostane brez daha.
Po kreaciji velike
se gube šibijo,
za dinamiko celote
z odliko skrbijo.
Maja Keuc
Baretka postala
zaščitni je znak,
plašček usnjeni
gotovo je drag.
Se pričeska zahvali
lahko pokrivalu,
da pevka se izogne
frizerskemu tnalu.
Vzorec pepita
razbije temačnost,
hlače nad gležnji,
so manjša privlačnost.
Puli ovratnik,
da je ne zebe,
v čevljih robustnih
težko spleza na žlebe.
Melani Mekicar
Lepa Ljubljančanka
je precej iznajdljiva,
skrbno vzvalovana
njena je griva.
Je tokrat sprejela
uporabno odločitev,
da z izbiro obleke
popestri nam pesnitev.
Pred nami stoji
uporabna deklina,
dve funkciji v eni
je njena vrlina.
Z opravo na premieri
nas malce 'narajca',
ki hkrati priročna
kot spalna je srajca.
