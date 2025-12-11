Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Peter Poles

Dovolj mu je svečanih 'gvantov',

voditeljska so uniforma,

sedaj je čas, da se vzpostavi

malce bolj sproščena norma.

Center vsega je na prsih,

kjer še en obraz v nas bulji,

na stopalih pa udobje,

da se ne naredijo žulji.

Na jopi se kapuca 'šverca',

z njo ogreje golo glavo,

z nasmehom za milijardo evrov

povabi nas na eno kavo.

Lepo skrbi za svojo brado,

kot vrtnar za živo mejo,

betica gladka je za vabo,

da z nje siničke zrna jejo.