Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Urška Klakočar Zupančič Tokrat spremembo predsednica kaže, odveč so pomisleki in vse druge vraže. Nič več predvidljivosti na njenih nožicah, so črni salonarji na zelo tankih špicah. Vse ostalo rdeče kot strastnost krvava, matadorju podobna je njena oprava. Odlična izbira ti njeni so triki, ko v parlamentu bojuje se s pobesnelimi biki.
Anela Bizovičar Dinamika ni le osebnostni biser, v modi se znajde kot na počitnicah gliser. Vsak je detajl na mestu z razlogom, morda je v sorodu s stilističnim bogom. Na svetlih lepoticah črnina kontrastna, pogledu res ugaja poezija večplastna. Asimetrično krilo do gležnjarjev seže, z okvirji od očal se celota poveže.
Sara Isaković Kot plišast pajacek je naša plavalka, prosojnost razkrije, da v njej je fatalka. Iz istega materiala je torbica ročna, z lahkoto jo nosi, ni treba bit' močna. Doma je pustila celoten nakit in popek ostal je strateško pokrit. Pričeska preprosta, odveč je svečanost, karizma prevlada, ki naravna je danost.
