Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Nina Kostanjšek
Presenetiti znajo
nas športnice brhke,
na progi so močne,
pred objektivom pa krhke.
Veslačica krasna
veliko razkriva,
je z visokim razporkom
nagajivo igriva.
Pričeska preprosto
zglajena se spušča,
uhani viseči
brez odvečnega trušča.
Črni detajli
z veliko občutka,
s svilnato kožo
kot voščena je lutka.
Maja Martina Merljak
Bolj kot se bliža
dan novega leta,
bolj se svetlikajo
naša dekleta.
Njena obleka
na tanki je vrvi,
eleganco, privlačnost
ima že v krvi.
Kot bronasta vaza
je njena podoba,
s strastjo je napolnjena
vse tja do roba.
Dovolj je svečana,
da ne nosi nakita,
bujna pričeska
ji je kot ulita.
Masayah
Tale Primorka
razbija tabuje,
saj nikoli visokih
petk ne obuje.
Udobno počuti
se v moški opravi,
zaščitni so znak
njene kitke na glavi.
V sivi obleki
ni videti miška,
odločna levinja,
ki na nas gleda zviška.
Pas in verige,
kamorkoli pogledaš,
naiven si,
če predsodkom nasedaš.
*Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.