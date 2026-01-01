Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

ji manjka le jopa.

za sprehod na prostem

prav nič ne izstopa,

dragulju se modremu

kamen ji leze,

V graben na nedrju

kot najdražji glosi.

material se svetlika

kako se to nosi,

Dobili smo zgled,

naš glasno zacvili.

od vzhičenja srček

so pevko prekrili,

Slovenci in Španci.

jih jezdijo radi

celo z lipicanci,

Z grivo se kosa

bo prah in opilke.

saj za sabo pometla

ji bodo čistilke,

Za vlečko hvaležne

bradavička se skriva.

pod čipkico nežno

Sedaj nagajiva

več kože pokrila.

a takrat je obleka

že enkrat poročila,

Mar ni se princeska

Nika Prevc

Tejle mladenki

ni mar za trende,

se raje zapiše

med športne legende.

Se ne zatika

pri zlobnih pripombah,

da opravo je našla

v katakombah.

Pa kaj, če je videti

kot starikava dama,

saj prihaja iz skakalno

čaščenega hrama.

Njena vrednost je v srcu,

in ne v oblekah,

ki so kot okraski

na prazničnih smrekah.