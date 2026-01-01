Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Flora Ema Lotrič
Morski valovi
so pevko prekrili,
od vzhičenja srček
naš glasno zacvili.
Dobili smo zgled,
kako se to nosi,
material se svetlika
kot najdražji glosi.
V graben na nedrju
kamen ji leze,
dragulju se modremu
klanjajo breze.
Pričeska primerna,
prav nič ne izstopa,
za sprehod na prostem
ji manjka le jopa.
Monika Avsenik
Mar ni se princeska
že enkrat poročila,
a takrat je obleka
več kože pokrila.
Sedaj nagajiva
prosojnost izziva,
pod čipkico nežno
bradavička se skriva.
Za vlečko hvaležne
ji bodo čistilke,
saj za sabo pometla
bo prah in opilke.
Z grivo se kosa
celo z lipicanci,
jih jezdijo radi
Slovenci in Španci.
Nika Prevc
Tejle mladenki
ni mar za trende,
se raje zapiše
med športne legende.
Se ne zatika
pri zlobnih pripombah,
da opravo je našla
v katakombah.
Pa kaj, če je videti
kot starikava dama,
saj prihaja iz skakalno
čaščenega hrama.
Njena vrednost je v srcu,
in ne v oblekah,
ki so kot okraski
na prazničnih smrekah.