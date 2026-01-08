Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Timi Zajc in Nuša Rakovec
Športniki znajo
presenetit' z opravo,
ne le s poleti
tja v daljavo.
Ljubezen je lepa
na zunaj in not',
kot nam dokazuje
ta mladi gospod.
Eleganca z metuljčkom
in sproščenost s copati,
s pričesko do stropa,
da smehljajo se škrati.
Lepotička z izrezom
za njegove dlani
in miniko črno,
saj vroča je kri.
Saša Lendero in Andrej Hofer
Voditelj svečan,
kot praznik veleva,
bolj razkošno od skromnega
Jezusa iz hleva.
Zato pa je pevka
oropala srake
in za gladke nožice
si populila dlake.
Le kdo ji sešil je
zdaj to katastrofo,
ki prej kot obleka
je pregrinjalo za zofo.
Čevlji robustni
in bleščičave niti,
ji podobo zavidajo
še travestiti.
Nina Pušlar in Vesna Ponorac
Bunkica črna
in bunkica zlata,
z okraski je letošnja
bera bogata.
Kot sestrici vili
brez odvečne navlake,
že od daleč opazimo
njune korake.
Slovesnost v dvojni
smo meri dobili,
iz preteklih napak
sta se kaj naučili.
Radost na licih,
toplina v duši,
naj pristen odnos
se nikol' ne okruši.