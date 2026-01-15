  • Delo d.o.o.
MODNI RADAR 

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Marka Jovovića in Alenko Ružič Jovović, Gordano Grandošek Whiddon in Trenta Whiddona ter Jako Terška in Gregorja Strasbergar Štrasa.
Marko Jovović in Alenka Ružič Jovović

Marko Jovović in Alenka Ružič Jovović

Gordana Grandošek Whiddon in Trent Whiddon

Gordana Grandošek Whiddon in Trent Whiddon

Jaka Teršek in Gregor Strasbergar Štras

Jaka Teršek in Gregor Strasbergar Štras

Marko Jovović in Alenka Ružič Jovović
Gordana Grandošek Whiddon in Trent Whiddon
Jaka Teršek in Gregor Strasbergar Štras
Suzy, FOTO: Mediaspeed
 15. 1. 2026 | 21:25
2:16
A+A-

Marko Jovović in Alenka Ružič Jovović

Zakonca nimata

izbire prav mlačne,

njune obleke

so vselej privlačne.

V omarah z oblačili

materiali naravni,

biti vesten, pozoren,

poduki so glavni.

Privlačen gospod

v odtenkih peščenih,

postavna gospa

ima modo v genih.

Izvirna je njena

kavbojska oprava,

naj vidi se koža

in popolna postava.

Gordana Grandošek Whiddon in Trent Whiddon
Gordana Grandošek Whiddon in Trent Whiddon

Gordana Grandošek Whiddon in Trent Whiddon

Skladnost pri njiju

je zakonski talent,

se znata obleči

za milijon ali cent.

Lasje kakor klasje

in poza brezbrižna,

kombinacija barvna

ni prav nič navzkrižna.

Celo pri pasovih

podobnost se čuti,

mokasine in škornje

sta želela obuti.

Jeans in usnje

ter srajčki razpeti,

takšni slovensko-

avstralski so cveti.

Jaka Teršek in Gregor Strasbergar Štras
Jaka Teršek in Gregor Strasbergar Štras

Jaka Teršek in Gregor Strasbergar Štras

Prijatelja srčna

imata svoj stil,

fotograf manekenski

in pevec ves čil.

Obema sorodni

nagajivi so brki,

sta pridno namakala

v domači jih Krki.

Ležernost fantinoma

veliko pomeni,

pogledi so mehki,

nikoli stekleni.

Na nogah udobje,

v rokah opoj,

prileže telesu

široki se kroj.

*Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.

Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kult hitrega uspeha: zakaj mlade prepričujemo, da so že prepozni

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kult hitrega uspeha: zakaj mlade prepričujemo, da so že prepozni

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
