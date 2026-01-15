Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Marko Jovović in Alenka Ružič Jovović
Zakonca nimata
izbire prav mlačne,
njune obleke
so vselej privlačne.
V omarah z oblačili
materiali naravni,
biti vesten, pozoren,
poduki so glavni.
Privlačen gospod
v odtenkih peščenih,
postavna gospa
ima modo v genih.
Izvirna je njena
kavbojska oprava,
naj vidi se koža
in popolna postava.
Gordana Grandošek Whiddon in Trent Whiddon
Skladnost pri njiju
je zakonski talent,
se znata obleči
za milijon ali cent.
Lasje kakor klasje
in poza brezbrižna,
kombinacija barvna
ni prav nič navzkrižna.
Celo pri pasovih
podobnost se čuti,
mokasine in škornje
sta želela obuti.
Jeans in usnje
ter srajčki razpeti,
takšni slovensko-
avstralski so cveti.
Jaka Teršek in Gregor Strasbergar Štras
Prijatelja srčna
imata svoj stil,
fotograf manekenski
in pevec ves čil.
Obema sorodni
nagajivi so brki,
sta pridno namakala
v domači jih Krki.
Ležernost fantinoma
veliko pomeni,
pogledi so mehki,
nikoli stekleni.
Na nogah udobje,
v rokah opoj,
prileže telesu
široki se kroj.
