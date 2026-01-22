Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Toni Vodišek in Nika Hilj
Do športnikov mora
pristopat' se milo,
saj se oblačijo
tako bolj za silo.
Jadralec z medaljo
se od morja ni ločil,
preozek je suknjič,
še gumb mu bo počil.
Je malce zatohla
njegova izbira,
zato pa mladenka
prisrčno pozira.
Svetlika se njena
večslojna zavesa,
z objemom ga srčnim
odpelje v nebesa.
Magnifico in Lado Bizovičar
Prijatelja draga
blestita po svoje,
voditelj dvoplastno,
muzikant v tri sloje.
Eden v črnini
s satenastim pasom,
drugi kot bronast
kipec je z basom.
Obema se čelo
prav voljno leskeče,
obožujeta družbo,
glasbo ter skeče.
Je sivček starejši
in barva se mlajši,
poraja se dvom,
kdo komu je slajši?!
Urška Ogrin in Schatzi
Bobnar in glasbenik
v eleganci je sivi,
z belimi čevlji
ne more po njivi.
S progastim vzorcem
zategne si hlače,
morda si sposodil
ga je kar od kače.
Šal je dodatek,
kot češnja na torti,
ob njem lepotica,
jo zanimajo športi.
Postava brezhibna,
a tudi oprava,
v jakni usnjeni
je vroča kot lava.