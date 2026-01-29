Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Urška Klakočar Zupančič
Pletenine so ljubezen,
se težko jim je upreti,
grejejo nas v mrzli zimi,
radost ji z obraza sveti.
Ležernost ugaja vsaki ženski,
še zlasti, če je vplivna,
v udobnih neformalnih čevljih
lahko je bolj aktivna.
Poskočno Uršika se zala
po plesišču suče,
občudovanje in ščep zavisti
zaslišita se iz gruče.
Vendar ona brž pokončno
si pramen las popravi,
marsikdo lahko zavida
njenemu stilu in postavi.
Masayah
Prišla je muza iz Pariza,
ki premika meje,
z ene same fotografije
vrhunskost med nas veje.
Dodatkov in detajlov modnih
precej na eni mački,
čipkaste so rokavice
na njeni nežni tački.
Dramatično se šal ji spušča
ob strani do kolena,
potrudi se, o tem ni dvoma,
saj punca res ni lena.
Na vrhu glave kot pokrovka
baretka ji počiva
kakor skleda, polna meda,
slastna, črno-siva.
Metka Premerl
Generacije različne
so pravilo dobre družbe,
od najboljših se učimo,
znanje srkamo kot spužve.
Tudi tokrat brhka dama
bistvo je zadela,
ko to kreacijo večerno
nase je nadela.
Sta njen zaščitni znak postala
lak rdeč in šminka,
pričeska kratka ji pristaja
odveč je vsaka krinka.
Material svetlikajoči se,
svečanost vzdolž telesa,
z okusom pristnim vedno znova
popelje nas v nebesa.