Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

njenemu stilu in postavi.

marsikdo lahko zavida

si pramen las popravi,

Vendar ona brž pokončno

zaslišita se iz gruče.

občudovanje in ščep zavisti

po plesišču suče,

Poskočno Uršika se zala

lahko je bolj aktivna.

v udobnih neformalnih čevljih

še zlasti, če je vplivna,

Ležernost ugaja vsaki ženski,

radost ji z obraza sveti.

grejejo nas v mrzli zimi,

se težko jim je upreti,

Pletenine so ljubezen,

Masayah

Prišla je muza iz Pariza,

ki premika meje,

z ene same fotografije

vrhunskost med nas veje.

Dodatkov in detajlov modnih

precej na eni mački,

čipkaste so rokavice

na njeni nežni tački.

Dramatično se šal ji spušča

ob strani do kolena,

potrudi se, o tem ni dvoma,

saj punca res ni lena.

Na vrhu glave kot pokrovka

baretka ji počiva

kakor skleda, polna meda,

slastna, črno-siva.