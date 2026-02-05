Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ani Frece
V zimski idili
nam ugaja toplina,
za katero skrbi
primerna dolžina.
Krilo do tal
in mufek čez trup,
umetno je krzno,
odveč je ves hrup.
Greje jo bela
puhasta jakna,
iz ravno prav gosto
tkanega vlakna.
Material od obleke,
svečane strukture
za poroke in slavja
ali mature.
Maja Keuc
Veliko je misli
ob pevski kraljici,
ki v zeleni opravi
podobna je ptici.
Gorje, če jo sreča
oskubljeni noj,
v hipu začel bi
srditi se boj.
Ne vemo natančno,
za katero priložnost
oblekla je čipkasto
antipobožnost.
Na vrhu je halja,
spodaj pa mreža,
v obraz je vsa mila,
prikupna in sveža.
Severina
Posuta z dragulji
kot prestižni lestenec,
navdušuje nas redno,
to ni njen prvenec.
Pod prosojno kreacijo
srebrno perilo,
da slučajno se ne bi
preveč kaj razkrilo.
Frizerji, maskerji
so opravili delo,
z odliko, kakopak,
postalo je vrelo.
Na ušesih in roki
pa tudi nožicah
je kamenje drago
kot pri groficah.
Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.