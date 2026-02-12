  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MODA

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Marka Naberšnika, Gašperja Riflja in Heleno Blagne.
Marko Naberšnik

Marko Naberšnik

Gašper Rifelj

Gašper Rifelj

Helena Blagne

Helena Blagne

Marko Naberšnik
Gašper Rifelj
Helena Blagne
Suzy, Foto: Mediaspeed, osebni arhiv/Instagram
 12. 2. 2026 | 21:25
2:19
A+A-

Marko Naberšnik

Režiser ne mara kiča,

prisega le na 'ziher fore',

telovnik vrže gor čez srajco,

nikoli ne spusti zavore.

Lasje, povezani v čop,

da film laže si pogleda,

za boljši vid očala modna,

na snemanjih drži se reda.

Svetle krace poživijo

monotonost te črnine,

bela guma na podplatih

da više se od tal odrine.

Gumbi v vrsti so zapeti,

izpod njih zaponka kuka,

nasmeh najlepše je ličilo,

z njim življenje ni več muka.

Gašper Rifelj
Gašper Rifelj

Gašper Rifelj

Malo stisne, naj se vidi,

kaj se skriva pod obleko,

prosojnost že razkriva kožo,

z menija črtal je zaseko.

Za mišice dieta stroga,

najboljši dvig samozavesti,

če izgubi še kakšno kilo,

bo podoben črni presti.

Kitara tokrat je nakit,

na glavi za spremembo kodri,

široko so krojene hlače,

poznajo trende fantje modri.

Obraz poraščen je lahkotno,

bister trik, ki moškost daje,

na rokah pa prstani

plašijo strašne zmaje.

Helena Blagne
Helena Blagne

Helena Blagne

Je to kip ali skulptura,

jo umetnik je ustvaril,

gorje, če se dotakneš pevke,

obleko v hipu boš pokvaril.

Zdi mogočna se in krhka

kot iz sanitetne gaze,

kakor bela krizantema,

primerna za pompozne vaze.

Ena roka v rokavici,

druga pa povsem je gola,

težko, da z njima ukrotila

pobesnelega bi vola.

Kreacija je prvovrstna,

mamljivo kaže gole rame,

je primerna za povoje

ali logotip Tosame.

Več iz teme

modni radarmodaSuzyznani Slovenci
ZADNJE NOVICE
21:25
Bulvar  |  Suzy
MODA

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Marka Naberšnika, Gašperja Riflja in Heleno Blagne.
12. 2. 2026 | 21:25
21:15
Novice  |  Slovenija
POZNEJE V ŠOLO

Zapis obupanega dijaka: »Hočem se samo naspati, hočem dihati, hočem živeti. A si preveč želim?«

Medtem ko NIJZ že leta poudarja, kako pomemben za zdravje je kakovosten spanec, se zdi, da se naš šolski sistem na priporočila požvižga.
12. 2. 2026 | 21:15
21:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
POLICIJSKA UPRAVA KOPER

Filmski lov pri Kopru, voznik drvel proti meji in končal na njivi!

Med begom je storil več prometnih prekrškov.
12. 2. 2026 | 21:05
20:45
Novice  |  Slovenija
ŠUTARJEV ZAKON

Romska skupnost bo protest proti rubežu socialne pomoči preselila v Ljubljano: »Ne ostane niti za hrano«

Na posledice opozarjajo pobudniki ustavne presoje, pravna mreža za varstvo demokracije, predstavniki romske skupnosti in Varuh človekovih pravic, medtem ko vlada poudarja učinke zakona na zmanjšanje prekrškov.
12. 2. 2026 | 20:45
20:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠAN

Policija preklicala iskanje Aleša (38), v iskalni akciji sodelovalo več kot 100 ljudi

Skupaj je tako v iskalni akciji sodelovalo 16 policistov, 65 gasilcev in 20 vodnikov reševalnih psov.
12. 2. 2026 | 20:05
19:15
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Grmada: raj za planince in kolesarje (FOTO)

Če jo pogledaš iz Ljubljane, se ti pred očmi pokaže vznak položen obraz, ki je podoben obrazu nekdanjega francoskega kralja Ludvika XVI.
12. 2. 2026 | 19:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki