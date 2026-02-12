Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Marko Naberšnik Režiser ne mara kiča, prisega le na 'ziher fore', telovnik vrže gor čez srajco, nikoli ne spusti zavore. Lasje, povezani v čop, da film laže si pogleda, za boljši vid očala modna, na snemanjih drži se reda. Svetle krace poživijo monotonost te črnine, bela guma na podplatih da više se od tal odrine. Gumbi v vrsti so zapeti, izpod njih zaponka kuka, nasmeh najlepše je ličilo, z njim življenje ni več muka.

Gašper Rifelj

Gašper Rifelj Malo stisne, naj se vidi, kaj se skriva pod obleko, prosojnost že razkriva kožo, z menija črtal je zaseko. Za mišice dieta stroga, najboljši dvig samozavesti, če izgubi še kakšno kilo, bo podoben črni presti. Kitara tokrat je nakit, na glavi za spremembo kodri, široko so krojene hlače, poznajo trende fantje modri. Obraz poraščen je lahkotno, bister trik, ki moškost daje, na rokah pa prstani plašijo strašne zmaje.

Helena Blagne